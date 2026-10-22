La formación profesional alcanza el récord de su serie histórica con más de 6.400 graduados en el curso 2024-2025

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PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de personas tituladas en formación profesional en Baleares ha alcanzado durante el curso 2024-2025 el máximo de toda su serie histórica, iniciada en 2012-2013, con un total de 6.475 alumnos.

Así lo recoge el análisis de la inserción laboral de esta formación llevado a cabo por el Observatorio del Trabajo de Baleares, dependiente del Servicio de Empleo de Balears (SOIB.

En el curso académico 2024-2025 se titularon 6.475 personas en FP, un 8,3% más que en el año anterior. De estas, el 49,1% se tituló en estudios de grado medio, el 40% en estudios de grado superior y el 10,9% en estudios de FP básica, según ha detallado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en una nota de prensa.

La evolución de los últimos años muestra una tendencia al alza en el número de personas tituladas en formación profesional, si bien los cursos 2021-2022 y 2023-2024 habían registrado un decrecimiento.

Durante el curso 2024-2025 se ha alcanzado el máximo de toda la serie histórica, iniciada en el curso 2012-2013, con 6.475 personas tituladas. En la distribución por sexo, un 53,2% de las personas tituladas son hombres y un 46,8% son mujeres.

Por edad, la mayoría de los graduados en FP básica tiene entre 18 y 19 años (71,8%); en el grado medio, el 47,6% tiene entre 19 y 21 años; y en el grado superior, el 54% tiene más de 21 años.

Por islas, Eivissa y Formentera registran el porcentaje más alto del archipiélago en FP básica (20,4%) y en FP de grado medio (58,3%), y Mallorca en el grado superior (42,6%).

Por familia profesional, de las personas tituladas en el curso 2024-2025 destacan: Sanidad (17,9% de los graduados), Administración y Gestión (15,5%), Informática y Comunicaciones (12,4%), y Servicios Socioculturales y a la Comunidad (11,4%), que suman el 57,2% del total.

INSERCIÓN LABORAL ALTA

En el curso académico 2024-2025 se titularon en FP básica 706 personas, un 13,1% más que en el año anterior. La titulación con más peso es Cocina y Restauración (18%).

La Conselleria ha destacado que la tasa de inserción laboral muestra una tendencia creciente y se sitúa cerca del 50% (un 49,3%) de media para la promoción del curso 2023-2024, un año después de la obtención del título.

Asimismo, el porcentaje de las personas afiliadas con contrato indefinido es "muy alto" en el mismo año de la finalización de los estudios, con tasas superiores al 80% en el mismo año de la titulación y hasta el 90% tres años más tarde.

En cuanto a la FP de grado medio, en el curso académico 2024-2025 se titularon 3.179 personas, un 6,1% más que en el año anterior. La titulación con más peso es Cuidados Auxiliares de Enfermería (17,3%).

Así, la tasa de inserción crece a medida que pasan los años y se sitúa en el 58,4% para las personas tituladas del curso 2023-2024, un año después de la titulación.

Respecto al tipo de contratación, tres de cada cuatro personas tituladas en FP de grado medio tienen un contrato indefinido.

En cuanto a la FP de grado superior, en el curso académico 2024-2025 se titularon 2.590 personas, un 9,7% más que en el año anterior. La titulación con más peso es Educación Infantil (11,5%).

La tasa de inserción en esta formación crece a medida que avanza el tiempo, dado que, cuanta más edad, más elevada es la tasa de inserción. De esta forma, en el curso 2023-2024, un año después de la obtención del título, la tasa se sitúa en el 71,3%.