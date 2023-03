La FSE-PSOE inicia en Jesús una campaña contra construir una incineradora de residuos en Ibiza

IBIZA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha iniciado este sábado una campaña de información ciudadana en contra de la opción planteada por el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, de construir una incineradora de residuos en la Isla.

El candidato socialista a la alcaldía de Santa Eulària des Riu, Ramón Roca, y el actual conseller del grupo PSOE y número tres de la candidatura de Josep Marí Ribas 'Agustinet' al Consell de Ibiza, Víctor Torres, han presentado la campaña en una carpa informativa en el pueblo de Jesús, uno de los más afectados por los problemas de la planta de Can la Putxa y que también sufriría directamente los efectos negativos de una incineradora.

Ramón Roca ha garantizado que si es alcalde de Santa Eulària, "no se hará la incineradora", y reclamará ante el Consell Insular "una solución a los actuales problemas de malos olores de Can la Putxa". Una situación "inaceptable", que "Carmen Ferrer no ha sabido resolver por no enfrentarse con Vicent Marí". "En vez de defender el interés general de los vecinos, Carmen Ferrer no ha hecho más que agachar la cabeza ante Vicent Marí en todas las cuestiones que afectan al municipio", ha criticado Ramón Roca.

Por su parte, Víctor Torres ha recordado que el PP "plantea la construcción de una incineradora en Ibiza para cuando acabe la vida útil del actual vertedero de Can la Putxa y no quiere hacer pública su decisión hasta después de las elecciones". Desde el PSOE se oponen a la incineradora por "los costes sociales, ambientales y económicos que supondría para la isla". Cómo ha recordado Torres, en el Pleno del Consell celebrado el pasado mas de enero, el PP y Cs votaron en contra de la moción del grupo PSOE de rechazo a la incineradora.

El PSOE ha alertado de la afectación que una incineradora tendría sobre núcleos de población; del coste de su construcción que, según cálculos socialistas, ascendería a más de 178 millones de euros y de los problemas de gestión, entre otros.