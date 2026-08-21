El fuerte temporal en Menorca obliga a realizar cerca de 70 actuaciones en el este de la isla

Archivo - Oleaje durante un temporal en Cala Sant Vicenç (Mallorca). - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fuerte temporal de viento y lluvia que ha afectado Menorca durante la madrugada de este viernes ha provocado diversas incidencias, especialmente en la zona del este de la isla, que han dado lugar a cerca de 70 actuaciones por parte de los Bomberos de Menorca y la Brigada de Carreteras.

Alrededor de las 00.30 horas se inició una tormenta con vientos que, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), alcanzaron rachas de 120 kilómetros por hora en el aeropuerto de Menorca, que provocaron la caída de muchos árboles y farolas, y cortes del suministro eléctrico que en algunos puntos se han mantenido a hasta el mediodía de este martes e incluso cortes del suministro de agua.

Desde el Consell Insular de Menorca han detallado que los Bomberos han realizado hasta el momento un total de 57 intervenciones, de las que 32 se han llevado a cabo durante la madrugada y 25 a lo largo de la mañana.

Los municipios que han registrado una mayor afectación son Cala en Porter, Maó, Sant Lluís y Es Castell. Los equipos de los Bomberos de Menorca, tanto de Maó como de Ciutadella, se han distribuido en estos puntos para atender las diferentes incidencias y dar respuesta a los avisos recibidos.

Entre las principales incidencias atendidas por los Bomberos se encuentran la caída de árboles y ramas, elementos de mobiliario y otros desperfectos provocados por las fuertes rachas de viento.

Según los datos recogidos por Aemet, durante la madrugada se registró una racha máxima de 121 kilómetros por hora en el aeropuerto de Menorca. Además, la tormenta ha provocado un incendio en la zona de Subaida, que ya ha sido extinguido.

Por su parte, la brigada de Carreteras del Consell Insular de Menorca ha llevado a cabo una docena de actuaciones en diferentes infraestructuras de la isla para garantizar la seguridad y mantener la circulación.

Entre las actuaciones realizadas se encuentran la retirada de árboles caídos sobre la calzada, la eliminación de ramas de grandes dimensiones, la retirada de piedras desprendidas y la limpieza de restos vegetales acumulados en diferentes puntos de la red, entre ellos en la Ronda de Maó.

Desde el Consell Insular han explicado que se mantiene el dispositivo de emergencia y se continúa haciendo seguimiento de las incidencias que puedan producirse durante las próximas horas, en coordinación con los ayuntamientos y los diferentes servicios de emergencia.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Maó han explicado que la prioridad ha sido reabrir los espacios de manera segura y restablecer la normalidad.

El Consistorio ha agradecido a la Policía Local, a los voluntarios de protección civil, Bomberos y personal municipal por su trabajo ininterrumpido a lo largo de la noche para atender las emergencias. Durante el día, los operarios de jardinería y limpieza y el personal de la brigada continúan trabajando retirando restos de la vía pública y árboles caídos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Lluís ha anunciado el cierre del parque infantil de la Plaça dels Pins y el Circuito Natural por la caída de árboles y han avisado de que permanecerán cerrados hasta que se completen las tareas de revisión.

Asimismo, han indicado que se han registrado seis incidencias en el municipio. En concreto, han subrayado que en S'Algar y otras urbanizaciones ha habido varias ramas rotas y daños a vehículos.

La Policía Local y las brigadas municipales del municipio también continúan trabajando para retirar obstáculos y normalizar la situación.