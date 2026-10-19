Las fuertes lluvias provocan retenciones kilométricas en Andratx, Llucmajor y Vía de Cintura de Palma

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PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias derivadas de la dana Adam están provocando retenciones kilométricas en la Vía de Cintura de Palma, en el acceso a ésta desde Andratx y en la carretera de Llucmajor

Fuentes de la DGT han detallado a Europa Press que el atasco de Andratx en la incorporación a la Vía de Cintura es de seis kilómetros, mientras que la retención en la Vía de Cintura entre Son Rapinya y el Estadio Balear es de cuatro kilómetros. La de la carretera de Llucmajor es alrededor de tres kilómetros.

Según han explicado, hay un alto volumen de tráfico en Andratx, Inca, Llucmajor y Vía de Cintura, aunque de momento no se han registrado incidencias más allá de los atascos, que se deben a una reducción de la velocidad por parte de los conductores.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Calvià ha alertado de dificultades de tráfico rodado en La Romana de Peguera, en Son Ferrer, en la rotonda de Santa Ponça, en la calle Ramón de Moncada y en la rotonda de Marineland.

Asimismo, el Consistorio está vigilando zonas inundables de Palmanova y Magaluf. En el municipio se han movilizado efectivos de la Policía Local y de Protección Civil. El Ayuntamiento pide evitar los desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso por posibles acumulaciones de 20 a 40 litros por metro cuadrado en una hora, así como fuertes rachas de viento.