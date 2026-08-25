La Fundación "la Caixa" impulsa actividades para cerca de 14.000 personas mayores en centros de Baleares

Más de 25.214 personas mayores participan en CyL en talleres organizados por la Caixa para mejorar su calidad de vida - FUNDACIÓN LA CAIXA

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación "la Caixa" ha impulsado este curso más de 600 actividades de mejora de la salud física, las competencias digitales o el desarrollo personal para cerca de 14.000 personas mayores en centros de Baleares.

Las propuestas se enmarcan en el programa de Personas Mayores de la Fundación "la Caixa" para dar respuesta a las necesidades de este grupo poblacional en un entorno cambiante y cada vez más heterogéneo, según ha destacado la entidad en una nota de prensa.

El objetivo de las actividades es promover la participación activa de las personas mayores y poner en valor su rol en la sociedad, su compromiso social y participación comunitaria, así como contribuir a su empoderamiento para que puedan llevar a cabo un proyecto personal propio con el que disfruten de una vida con propósito.

Este curso, 550.000 personas mayores han participado en cerca de 20.000 actividades impulsadas en los 634 centros propios y en convenio con las administraciones de toda España. En Baleares, cerca de 14.000 personas mayores han participado en las más de 600 actividades en los 22 centros propios y conveniados con las administraciones.

Los talleres se desarrollan en cinco líneas de acción con las que se pretende abordar de forma holística sus necesidades, intereses e inquietudes, favoreciendo su bienestar físico y emocional, ha explicado "la Caixa".

En concreto, se proponen talleres y actividades centradas en el mantenimiento y la mejora de la salud física y prevención de la fragilidad; el fomento del desarrollo personal; la mejora de las competencias digitales; la participación social y comunitaria; así como la creatividad y la reflexión.

Una de las novedades de este curso ha sido el 'Taller edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo', que pretende dotar de herramientas a las personas mayores par que pueden hacer frente a situaciones de edadismo y, a su vez, realizar acciones de sensibilización a través del voluntariado.

El director del programa de Personas Mayores de la Fundación "la Caixa", David Velasco, ha destacado que los contenidos son "rigurosos, novedosos y actuales que, además de los beneficios visibles, tienen como objetivo hacer frente al aislamiento".

"Los centros son espacios relacionales donde generar nuevos vínculos, descubrir habilidades y potenciarlas, intercambiar experiencias, y mejorar los estados físico, emocional y mental", ha subrayado.

Igualmente, la entidad ha puesto en valor los talleres virtuales, en los que han participado más de 11.000 personas mayores de toda España desde su puesta en marcha. Según una encuesta realizada entre los inscritos, más del 94 por ciento recomendaría estos cursos a otros usuarios.

El programa también lleva a cabo los minitalleres 'Aula abierta', con formaciones específicas dirigidas a las personas mayores voluntarias que dan apoyo digital en los centros de personas mayores.