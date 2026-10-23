La Fundación Miró Mallorca renovará en 2027 sus espacios patrimoniales y dedicará una exposición a Miró y la poesía

El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, con miembros de la Fundación Pilar i Joan Miró en Mallorca. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pilar y Joan Miró en Mallorca renovará sus espacios patrimoniales para reforzar el legado de Joan Miró y dedicará una exposición al artista y la poesía, en el marco del programa cultural para 2027, por un presupuesto de 2,6 millones de euros.

El Ayuntamiento de Palma ha explicado este viernes en un comunicado que la exposición, bajo el título 'Miró. Pintor de paraules', explorará la relación del artistas con la poesía, los poetas y sus libros.

La programación se extenderá a distintos espacios de la Fundación y permitirá profundizar en el diálogo entre la palabra, la imagen, el color y la materia.

La entidad cultural también prevé la reapertura de Son Boter cuando finalicen las obras de restauración, previsto el próximo diciembre. También se realizarán intervenciones de consolidación y conservación en el Taller Sert y continuarán las labores de mantenimiento en el edificio Moneo y sus jardines.

La renovación de estos espacios, junto con la presentación de las esculturas recientemente incorporadas al fondo de la Fundación, formarán parte de las actuaciones destinadas a reforzar el valor patrimonial y artístico del conjunto.

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE 2027

En cuanto a la programación para el año que viene, la Fundación dará continuidad a 'Retrobar Miró. La guspira màgica' hasta la primavera e incorporará nuevas propuestas que conectan la investigación sobre el artista con las prácticas contemporáneas.

Por otro lado, la exposición 'Miró. Pintor de paraules', prevista a partir de mayo, tratará la relación de Miró con figuras destacadas de la poesía y la edición, como Pablo Neruda, René Char o Jacques Dupin.

Esta muestra se complementará con presentaciones específicas dedicadas a 'Lapidari', fruto de la colaboración entre Miró y Pere Gimferrer; a 'Ubú aux Baléares', vinculado al universo de Alfred Jarry, y a la proyección del documental 'Els rastres fosforescents dels cargols', de Cesc Mulet, que recorre los espacios de trabajo del artista.

Entre otras propuestas de la programación se encuentran también los proyectos de Isabel Servera, Pedro Torres, Isabelita Virtual y Regina Giménez, con trabajos que van de la experimentación con la imagen y la memoria a las relaciones entre geometría, color, tecnología e identidad.

RENOVACIÓN DE ESPACIOS

Por otro lado, la Fundación renovará los jardines y consolidarán el jardín de las esculturas. Además, dará continuidad a las actividades de reflexión sobre el paisajismo contemporáneo con la segunda Jornada Internacional de Paisajismo, así como con el impulso de las esculturas de Joan Miró.

La actividad pública mantendrá su dimensión interdisciplinar, con propuestas de música, danza, cine y literatura.

Entre las iniciativas previstas se encuentra el ciclo 'Miró y la música', la colaboración con festivales culturales de Mallorca y nuevas actividades vinculadas a las artes del movimiento y a la imagen en movimiento.

En el ámbito académico, el IV Simposio Internacional sobre Joan Miró se centrará en la poesía y libros del artista. La publicación de las ponencias, prevista como novedad, abrirá una nueva línea editorial de la Fundación para preservar y difundir el conocimiento generado en estos encuentros.

Los programas educativos y sociales continuarán orientándose a centros escolares, familias, profesorado y otros colectivos, con actividades presenciales, recursos pedagógicos y propuestas de mediación que sitúan la obra de Miró y el arte contemporáneo como herramientas de aprendizaje, experimentación y participación cultural.

CONSERVACIÓN Y ACCESO AL PATRIMONIO

Asimismo, la Fundación mantendrá las labores de conservación preventiva, inventario, catalogación y documentación de la colección, así como el cuidado de los talleres de Joan Miró y de los fondos bibliográficos y documentales.

También continuará la colaboración con la Plataforma de Archivos Históricos de Baleares (Pahib), orientada a mejorar la organización y el acceso a la hemeroteca y los fondos fotográficos y documentales.

Este trabajo refuerza la investigación, facilita la consulta de los investigadores y amplía las posibilidades de difusión del legado de Miró.

La Fundación prevé, además, mantener los cursos especializados en los Tallers d'Obra Gràfica, las convocatorias de los premio y becas Pilar Juncosa y las iniciativas de colaboración con el ámbito universitario, con el objetivo de vincular la preservación de las técnicas tradicionales con la experimentación y la creación contemporánea.