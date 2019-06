Gallardo: "Sin acuerdo para formar Govern tampoco habrá pacto de investidura, no nos veremos ligados en ningún sentido"

Publicado 18/06/2019 15:14:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El representante de MÉS per Mallorca en el equipo negociador, Miquel Gallardo, ha asegurado este martes que si no hay acuerdo para entrar en el Govern, de programa y de organigrama, "tampoco habrá pacto de investidura" y, en este sentido, ha añadido que su grupo parlamentario "no se verá ligado en ningún sentido" y "será libre".

En declaraciones a Europa Press, Gallardo ha sostenido que "se hacen difíciles de entender las propuestas del PSIB si quieren que MÉS entre en el Ejecutivo autonómico". "Quiero recordar los anteriores pactos de Antich en 1999 y 2007 cuando las propuestas eran asumibles y todas las fuerzas entraron", ha considerado el integrante de MÉS.

En este sentido, ha dicho que desde la formación ecosoberanista les gustaría que la actual presidenta en funciones del Govern y candidata a la reelección, Francina Armengol, "tuviera la misma capacidad de negociación que Francesc Antich o que José Hila".

Gallardo ha hecho hincapié en que la semana pasada se llegó a "un buen acuerdo" en el Ayuntamiento de Palma que incluyó al PSIB, MÉS-Estimam Palma y Podemos en el equipo de gobierno y que invistió al socialista José Hila. "Para nosotros esto sería lo deseable", ha insistido.

Gallardo ha explicado que la tarde de este martes hay convocada a las 19.00 horas una asamblea con la militancia del partido para contarles "cuál es la percepción y la situación de las negociaciones de la ejecutiva" y, asimismo, preguntarles "si aceptan o no la propuesta del PSIB".

Además, ha avanzado que se encontraran este miércoles con PSIB y Podemos este miércoles para explicarles los resultados del encuentro con los militantes, si bien no ha especificado la hora y el lugar.