Galmés comparte temas de actualidad e inversiones que se están haciendo en Mallorca con socios del Club Rotary - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha reunido este jueves con socios del Club Rotary Palma Almudaina para explicarles temas de actualidad, así como los proyectos y las inversiones que se están haciendo en la isla.

Galmés les ha hablado sobre la Ley de regulación de la afluencia de vehículos de Mallorca, que establecerá un techo de entrada de automóviles que no tributen en Mallorca los meses de verano, así como un límite al número de coches de alquiler.

Según ha detallado este jueves en un comunicado el Consell, el presidente de la institución insular les ha recordado que la regulación no afectará a los residentes y que tiene como objetivo descongestionar la red vial de Mallorca que, durante los meses de verano, "sufre colapsos diarios desde hace años".

Otro de los temas que se han tratado ha sido las obras de finalización del tramo I del Segundo Cinturón de Palma, que se desarrollarán en dos fases. Está previsto que se empiece a construir a principios de 2027.

Además, también han hablado de la cesión de unos terrenos en la zona de Sant Ferran de Palma para construir una promoción pública del Ibavi de 323 viviendas públicas, destinadas a ciudadanos con 15 años de residencia.

El acuerdo prevé reservar 35 viviendas para el Consell de Mallorca destinadas a uso social, un espacio cultural de 400 metros cuadrados y un solar de 3.000 metros cuadrados para equipamientos de infancia.