García remarca medidas de "fidelización y captación activa" para paliar el déficit de profesionales en salud mental

PALMA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha advertido este martes del déficit de profesionales en salud mental en Baleares, asegurando que su departamento está haciendo un esfuerzo de "fidelización y captación activa" de psicólogos clínicos, psiquiatras y enfermeras de salud mental.

"Con todos los residentes de psiquiatría que terminen, en octubre, nos vamos a sentar para hablar de nuestro proyecto formativo y ver dónde quieren trabajar y desarrollar sus competencias", ha explicado García, durante una interpelación que ha planteado la diputada de MÉS Marta Carrió en el pleno del Parlament.

García ha dado cuenta de que "se están sacando de manera progresiva" plazas para áreas de salud mental, y ha expresado que además del personal se deben planificar los espacios. "En muchos centros de salud estamos valorando la posibilidad incluso de hacer un horario de tarde, porque no hay lugar para ubicarlos, primer problema", ha apuntado.

La titular de Salud también ha señalado la necesidad de ejecutar otras medidas, como abordar el absentismo --de un 30 por ciento, ha precisado-- o la gestión de las listas de espera, con posibilidad de dar preferencia a determinados casos de riesgo.

Igualmente, García ha abundado en la formación específica para atención a la conducta suicida en los centros de salud, además de en prisiones.

Por su parte, la diputada de MÉS ha considerado que queda "un camino larguísimo" teniendo en cuenta la "multitud de necesidades" en el ámbito de la salud mental. Para la diputada, hace falta "un revulsivo" que pasa por garantizar que la ciudadania tenga acceso a psicólogos en los centros de salud.

"Pongamos un ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona le explica a su médico, porque ha tenido una pérdida, que no puede dormir, que no come, que no tiene ganas de hacer nada y no puede afrontar su día a día, que no puede ir al trabajo? Aquí su médico de familia tiene dos soluciones: darle antidepresivos y derivarla a un psicólogo de la unidad de salud mental, que con toda probabilidad se verá obligado a donarle el alta, porque deben estar centrados en los trastornos de salud mental graves", ha expresado.

En esta línea, Carrió ha advertido de que los problemas de salud mental "son considerados por la OMS como la próxima pandemia del siglo XXI", y ha lamentado que no ve "un proyecto claro" en la Dirección General de Salud Mental creada esta legislatura.