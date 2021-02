Garrido promete que el Govern será "implacable" con el cumplimiento de las mejoras salariales en IB3

PALMA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha asegurado este martes que el Govern será "implacable" en el cumplimiento de las cláusulas sociales acordadas para mejorar las condiciones salariales a los trabajadores de las contratas del ente público de radiotelevisión autonómica, IB3.

Así se ha expresado Garrido en respuesta a una pregunta del diputado de MÉS per Menorca Josep Castells, que se ha interesado por el estado del acuerdo firmado entre su grupo, PI y el Govern en los presupuestos de 2020 para introducir mejoras para los trabajadores de IB3.

Garrido ha explicado que los dos millones acordados con MÉS per Menorca y PI se incorporaron al presupuesto y que los contratos se licitaron previendo estas cláusulas, con un plazo de dos meses desde la adjudicación para que la empresa dé cuenta del cumplimiento de los incrementos salariales.

En este sentido, ha apuntado que todavía no se han cumplido los dos meses desde la adjudicación del contrato de informativos en particular. En cualquier caso, Garrido ha dicho estar "segura" de que las adjudicatarias "cumplirán", y, si no lo hicieran, la administración tiene "toda la fuerza de la ejecución contractual" para actuar.

"Seremos implacables con el cumplimiento de estas cláusulas sociales", ha dicho la consellera, puntualizando que la mejora se debe aplicar con efecto retroactivo y que será permanente.