La Generalitat Valenciana adopta una ilustración que rechazó IbDona porque no incluía un símbolo transexcluyente

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana ha adoptado una ilustración que rechazó el Instituto Balear de la Mujer (IbDona) para el 25N porque no incluía un símbolo, que la ilustradora no quiso dibujar porque se considera excluyente hacia la comunidad trans.

Se trata de un trabajo de la ilustradora valenciana Ame Soler, que realizó por un encargo para el IbDona, organismo dependiente del Govern. La artista ha explicado que el IbDona quiso que la imagen incluyese a una mujer haciendo un signo de un triángulo con las manos --un símbolo que se identifica con la vulva y que por ello las mujeres trans tachan de excluyente--, y que ella se negó a hacerlo.

Ahora, la Generalitat Valenciana ha utilizado el cartel descartado para imprimirlo en una lona en gran formato y colocarlo en un punto céntrico de la ciudad de Valencia, en la plaza del Mercat Central, junto a la placa que homenajea a una mujer trans ejecutada por su condición, Margarida Borràs.

Junto a la imagen se ha ubicado un texto que recuerda que el 25 de noviembre es el día internacional de la eliminación de la violencia "contra todas las mujeres".

"La ilustradora @tres.voltes.rebel no pudo realizar su campaña del 25N por negarse a incluir un elemento transexcluyente. Por eso desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas hemos querido darle visibilidad a su trabajo. Y hacerlo aquí, junto a la memoria de Margarida Borràs. En la Comunidad Valenciana la LEY TRANS ES LEY. Y seguiremos luchando por la libertad de TODAS las mujeres", reza el texto.

La consellera de Igualdad valenciana, Aitana Mas, así como la regidora de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia, Lucía Beamud, han expresado su apoyo a la ilustradora, que ha celebrado este gesto "absolutamente inesperado".

En declaraciones a Europa Press, Soler ha explicado que la Generalitat contactó con ella tras publicar un vídeo en redes sociales relatando lo que había ocurrido con el IbDona --en ese momento habló solamente de un "organismo oficial"--.

Soler ha recordado el conflicto con el IbDona, señalando que intentó resolver el problema a través de su abogado antes de hacerlo público en redes sociales. Según indica, el organismo balear no sólo no pagó el precio por la cesión de derechos de imagen sino tampoco el coste de la elaboración de la imagen (unos 950 euros).

La Generalitat Valenciana se ha ofrecido a pagar a la ilustradora por ese trabajo, si bien ella ha optado ceder la imagen a organismos y asociaciones que se han interesado por un precio simbólico muy inferior.

Soler ha apuntado que la versión del IbDona es que ella ha incumplido el contrato al no incluir el símbolo del triángulo. "Dicen que no estoy cumpliendo un contrato que nunca he visto", ha lamentado, resaltando que no firmó ningún contrato formal y que sólo hubo comunicaciones por correo electrónico.

En los primeros correos el IbDona sí mencionó que quería que apareciera "un triángulo", si bien Soler matiza que "no dijeron un triángulo con las manos" y se podía interpretar de otras formas --como un tipo de composición--.

En correos sucesivos le fueron dando indicaciones refiriéndose a que querían una "mujer joven con cara de mujer fuerte" y con "un símbolo de lucha" que remitiera al 25N. En el último correo, con un escaso margen antes del día de entrega, no se refieren a un triángulo, apunta la ilustradora. Ella dibujó una mujer con el puño levantado.

Al enviarlo, sostiene, le pidieron otra para el mismo día --algo imposible de hacer, indica la artista-- y especificaron que la mujer hiciera el símbolo del triángulo con las manos. Ella se negó y, "pensando que no eran conscientes de ello" les aclaró que no quería hacerlo porque el gesto podía ofender a las mujeres trans. Sin embargo el IbDona insistió y finalmente rescindió el contrato.

En el vídeo publicado en redes sociales Soler denuncia que el IbDona renunciara a utilizar la imagen "porque conscientemente querían clavar en su campaña, sí o sí, un gesto que podía ofender al colectivo trans".