El Gobierno invertirá 15,4 millones de euros en construir una nueva sede para el Centro Oceanográfico de Baleares

Archivo - Vistas de corales en el fondo marino. - OBSERVADORES DEL MAR - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) la construcción de un nuevo edificio en el muelle viejo del puerto de Palma, donde ubicará el Centro Oceanográfico de Baleares (COB), por un importe de 15,4 millones de euros.

Esta construcción constituye una actuación necesaria y estratégica, tanto desde una perspectiva estatal, al fortalecer las infraestructuras científico-técnicas del Estado en el ámbito marino con especial atención a los territorios insulares, como desde una perspectiva autonómica, al consolidar al COB como referente científico.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno en Baleares ha indicado que también se pretende establecer un "vínculo estructural" entre el sistema de ciencia nacional y las prioridades de Baleares en materia de sostenibilidad, protección marina y economía azul.

Esta actuación permitirá al CSIC fortalecer su liderazgo científico en la investigación oceanográfica del Mediterráneo occidental, promover la innovación tecnológica y contribuir de manera decisiva al "conocimiento, protección y aprovechamiento sostenible" del medio marino, al dotar al COB de una sede acorde a su papel como referente en investigación en ciencias marinas.

El nuevo edificio se concibe, además, como un nodo estratégico que impulsará la cooperación científica internacional y las sinergias con la Universitat de les Illes Balears, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea), el Instituto de Física Interdisciplinaria y Sistemas Complejos (Ifisc), el Sistema de Observación Costero de Baleares (ICTS-Socib) y otros agentes del ecosistema de I+D+i, al contribuir así al desarrollo de un polo marino de conocimiento de relevancia nacional e internacional.