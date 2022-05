Gómez afirma que fidelizan "más que nadie" a las plantillas de sanitarios en las Islas

IBIZA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha reiterado este martes que fidelizan "más que nadie" a las plantillas de sanitarios en las Islas, también en Ibiza y Formentera. Además, ha asegurado que su modelo es "proteger la salud del ciudadano".

Así se ha pronunciado la consellera durante una interpelación parlamentaria del PP sobre la "falta de personal y la gestión deficiente" de la sanidad pública en el Área de Salud de las Pitiusas.

La diputada 'popular' Tania Marí ha iniciado su intervención destacando que en Baleares, desde hace años, se "sufre un escandaloso déficit" de personal sanitario, especialmente de médicos. Algo que ya denunció hace dos años y que "lamentablemente" no ha mejorado, ha dicho.

Marí ha acusado a Gómez de reconocer "tarde" la falta de especialistas en los hospitales de las Islas y ha añadido que en Can Misses se ha desmantelado "prácticamente" el servicio de Oncología.

A pesar de contar con más recursos, la situación de la sanidad pública ibicenca "no ha dejado de empeorar", ha insistido.

Entre otras consideraciones, Marí ha asegurado que las plantillas están al límite "y usted se limita a resignarse". "Su gestión está asfixiando al personal sanitario", ha dicho, recordando la diputada a Gómez que en Can Misses las listas de espera son las más altas de Baleares. "Su gestión ha provocado una alarma social en las Pitiusas", ha lamentado la 'popular'.

Gómez, en su respuesta, ha explicado que la pandemia todavía no ha finalizado, con muchos profesionales afectados que no pueden trabajar debido al virus. También ha manifestado que "son muchísimos los proyectos" y "me hubiera gustado que cuando gobernaban ustedes pudieran haber dicho lo mismo", ha declarado Gómez, quien ha señalado que "no se está dejando a nadie atrás".

Según la consellera, ahora mismo Baleares es la primera región española, la segunda en Europa, en esperanza de vida y ha recordado que, cuando comenzaron a gobernar, la situación en las urgencias de Can Misses era "muy dramática" y cada verano se sufría una situación "realmente dura" que ha mejorado en estos años.

La consellera ha destacado además las 1.400 contrataciones registradas en el Área de Salud de las Pitiusas para hacer frente a la pandemia, "mientras que ustedes despedían" en anteriores legislaturas, ha dicho a los 'populares'.

Sobre el servicio de Oncología en Ibiza, Gómez ha defendido que éste cuenta con cuatro oncólogos a tiempo completo y otro que está al 75 por ciento, recordando que antes los pacientes de las Pitiusas debían trasladarse a Mallorca para ser atendidos puesto que no contaban con servicios como la radioterapia.

Durante la réplica, la diputada Tania Marí ha acusado a Gómez de "justificar lo injustificable", asegurando que la consellera no ha hecho ningún tipo de autocrítica. "Menos lecciones y más oposiciones", ha añadido.

"¿No le da vergüenza que con el presupuesto más elevado de la historia la Asociación Española contra el Cáncer deba ofrecer incentivos?", le ha preguntado Marí a Gómez, a quien ha acusado de no adoptar en siete años medidas efectivas para solucionar la falta de médicos. Marí ha exigido además "medidas reales" a corto, medio y largo plazo. "En Ibiza y Formentera estamos peor que nunca", ha insistido.

La consellera ha contestado asegurando que "no por mucho repetir una mentira, se convierte en verdad" y ha considerado que los ciudadanos no quieren peleas, sino soluciones y crítica constructiva, con propuestas que puedan ponerse en marcha.

De hecho, ha insistido en que sí han planteado medidas concretas y ha defendido que la inversión "debe ser una constante".