Gornés admite que Febrer ha pagado "un precio muy alto por un error cometido sin maldad"

PALMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Cooperación y Reserva de Biosfera del Consell de Menorca, Simón Gornés, ha admitido este lunes que la exdirectora insular Marta Febrer ha pagado "un precio muy alto por un error inocente y cometido sin maldad", en relación a la celebración de un cumpleaños en el Llatzeret durante una prueba piloto para organizar visitas guiadas.

Gornés ha comparecido este lunes en el pleno del Consell de Menorca, tras ser reclamada su incorporación al orden del día por vía de urgencia por parte de PSIB y Més per Menorca.

El presidente insular, Adolfo Vilafranca, ha explicado que la comparencia por vía de urgencia podría no haberse celebrado y haber tenido que esperar al próximo pleno por la falta de quorum y ha resaltado la voluntad de dar explicaciones.

Gornés ha insistido en que la visita era una prueba piloto para organizar visitas educativas guiadas al Llatzeret y que se realizó con un grupo de personas del entorno cercano de la exdirectora insular y de varios centros escolares.

En el transcurso de la visita, según trascendió, durante la pausa para el almuerzo, se decoró el bar y se sacó comida para celebrar el cumpleaños de una hija de Febrer, extremo que es lo que ha considerado como erróneo.

Según el director insular, el error de la ya exdirectora fue difundir una invitación a través de Whatsapp y mezclar actividad pública y privada.

"Si se me hubiera dicho lo del cumpleaños, no lo hubiera permitido, pero no fue un fiestorro en una isla protegida, como se ha hecho parecer. Fue una visita guiada y se cometió un error celebrando el cumpleaños", ha añadido Simón Gornés.

Por su parte, los representantes de PSIB y Més per Menorca, Bàrbara Torrent y Josep Juaneda, respectivamente, se han mostrado insatisfechos por las explicaciones y ambos han coincidido en cuestionar cómo una prueba piloto de ámbito educativo tuvo lugar un sábado y fuera del calendario escolar. Maite de Medrano, de Vox, ha criticado que la polémica "se está sacando de madre".

El conseller insular ha aprovechado su intervención para alabar el trabajo de Febrer al frente de la directora insular los últimos meses. "El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra", ha concluido.