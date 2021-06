El Govern está acordando una desescalada con el ocio nocturno para poder abrir "durante el verano"

PALMA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Iago Negueruela ha asegurado este lunes que el Ejecutivo autonómico está trabajando con el sector del ocio nocturno para plantear una desescalada encaminada a una reapertura "a lo largo del verano".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Negueruela ha señalado que este mismo lunes se han reunido en la Conselleria con representantes del sector del ocio nocturno y que en los próximos días también habrá encuentros con el sector de Calvià. Sin embargo, el portavoz no ha concretado si esta reapertura, como reclaman desde el sector podría completarse en agosto.

Según ha apuntado, hay consenso entre los representantes para fijar un marco de desescalada específico para este sector, como se ha hecho con otros sectores, y ha resaltado que en algunos casos "se ha posibilitado la reactivación más allá de lo previsto".

En relación a la posibilidad de fijar criterios de acceso a los locales, por ejemplo, distinguiendo entre personas vacunadas y no vacunadas, Negueruela ha afirmado que todos los ciudadanos tienen que tener los mismos derechos y ha recordado que no se pueden introducir limitaciones en base a un hecho que no depende de la persona en su totalidad. En este sentido, se ha mostrado a la expectativa de cómo y de qué manera se podrían fijar criterios o requisitos.