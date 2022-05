El Govern alcanza un acuerdo sobre las enmiendas a la ley turística con El PI y FEHM

PALMA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha alcanzado este martes un acuerdo sobre las enmiendas a la futura ley turística, en tramitación parlamentaria, con El PI-Proposta per les Illes Balears y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

Concretamente, el acuerdo alcanzado entre los partidos que apoyan al Govern --PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos--, con El PI y la FEHM, tiene que ver con las enmiendas a la futura ley turística, en tramitación parlamentaria, que concretan el intercambio y la futura reducción de plazas y el cambio de uso.

Hay que recordar que este lunes, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, explicó que el acuerdo de enmiendas, que se estaba negociando, prevía que el decrecimiento de plazas opere dentro de cuatro años, cuando acabe la actual moratoria. Y, que cuando se levante esta moratoria, a la vez que se deberán reducir las bolsas de plazas --que dependen de los consells insulares--, el intercambio de plazas también se reducirá mediante un sistema de "dos por uno".

Para el conseller Iago Negueruela, esta fórmula de "dos por uno no suponía hablar de decrecimiento, sino de "mejora de la competitividad del sector". "Todo lo nuevo, excepto la compra directa, irá a un modelo de reducción de plazas en una proporción razonable y a largo plazo", añadió.

"Estamos hablando de que tenemos 433.000 plazas, quedan en las bolsas 20.000, hasta llegar a 450.000 plazas. Los consells no tienen ni que suprimirlas, pueden reducirlas", especificó Negueruela, quien remarcó que la futura ley "no pone en riesgo" 100.000 plazas, como afirmó el portavoz del Grupo Popular, Toni Costa. Puesto que, detalló que estas plazas a las que hacía referencia el portavoz 'popular' son en realidad 90.000 plazas de alquiler vacacional, que no se regulan a través de esta nueva normativa.