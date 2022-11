El Govern asegura que el caso Varadero "no existe" y se muestra "convencido" de la "buena actuación" de los afectados

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha asegurado este lunes que el caso Varadero "no existe" y se ha mostrado "absolutamente convencido" de la "buena actuación de la funcionaria y del director general de Industria, que han hecho su trabajo".

"Hay una querella en fase de instrucción y por tanto está bajo secreto de la instrucción penal", ha explicado Yllanes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, indicando además que la abogacía de la Comunidad ejercerá la defensa "en un caso que no tiene nombre".

Así, preguntado por los medios de comunicación por esta cuestión, el conseller ha negado que él se vea afectado. "No estoy dispuesto a decir que esto me afecta, no me afecta nada", ha sentenciado el vicepresidente, que ha afirmado que no tiene ninguna citación "para asistir a ninguna diligencia judicial".