El Govern autoriza 1,35 millones de euros para compensar los descuentos a residentes en el transporte marítimo

Archivo - Un buque de Baleària realiza una travesía en aguas del Mediterráneo - BALEARIA - Archivo

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este viernes al conseller del Mar y del Ciclo del Agua a aprobar y disponer el gasto correspondiente a la compensación a Servicios y Concesiones Marítimas Ibicencas por los descuentos aplicados a los residentes de Baleares en el transporte marítimo interinsular durante el segundo trimestre de 2026.

El importe de la compensación asciende a 1,35 millones de euros y corresponde a las reducciones en el precio de los billetes de los servicios regulares de pasajeros entre islas. Esta cantidad se financiará con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 2025, prorrogados para 2026, según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

La Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo ha revisado la documentación justificativa presentada por la compañía y ha determinado el importe que corresponde compensar, conforme a la verificación realizada por la Dirección General de la Marina Mercante.

La empresa cumple con los requisitos establecidos en la normativa reguladora de las compensaciones por las reducciones en el precio de los billetes de los servicios públicos regulares de transporte marítimo.

La autorización previa del Consell de Govern es necesaria para tramitar los expedientes de gasto corriente que superan un millón de euros. Este acuerdo permite continuar la tramitación de la compensación por las bonificaciones aplicadas a los residentes en sus desplazamientos interinsulares.