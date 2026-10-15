El Govern cederá 15 viviendas públicas a los consells insulares para mayores de 65 años en riesgo de exclusión social

Reunión de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales de Baleares - CAIB

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Sectorial de Servicios Sociales de Baleares, celebrada este jueves en Menorca, ha abordado el proyecto piloto de vivienda destinado a personas mayores de 65 años en situación o riesgo de exclusión social.

La propuesta, recogida en un borrador de convenio de colaboración con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), contempla la cesión de 15 viviendas de protección pública a los consells insulares, según ha señalado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en una nota de prensa.

El programa está dirigido a personas mayores que tienen dificultades para acceder o mantener una vivienda, especialmente aquellas con ingresos insuficientes, en riesgo de perder su hogar o que carecen de una red de apoyo familiar.

El borrador plantea un modelo de alojamiento temporal que permita atender estas situaciones y favorecer la inclusión social y la autonomía personal.

Los consells insulares serían los encargados de valorar las situaciones de vulnerabilidad de las personas beneficiarias mediante informes sociales, atendiendo a criterios económicos, familiares y residenciales.

El conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha destacado que la coordinación entre administraciones "es esencial" para dar respuesta a las personas mayores que tienen dificultades para mantener su hogar y no disponen de una red de apoyo.

"Debemos trabajar juntos para que tengan alternativas que les permitan vivir con dignidad y preservar su autonomía", ha subrayado Sánchez, según ha trasladado la institución insular en una nota de prensa.

Durante la Conferencia Sectorial también se ha abordado la modificación del Plan de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios Básicos, dotado con 49,2 millones de euros para el periodo 2025-2027.

Los cambios flexibilizan las condiciones que deben cumplir los ayuntamientos para justificar los fondos, especialmente en lo relativo a la cobertura de las plantillas de los servicios sociales municipales, de manera que las ausencias o reducciones de jornada no supongan necesariamente una pérdida de financiación para todo el equipo.

Asimismo, se ha planteado a las instituciones insulares la reactivación de las comisiones de seguimiento del Plan de Financiación para trabajar conjuntamente en las condiciones del futuro plan.

Finalmente, durante la reunión se ha informado sobre la modificación del procedimiento de autorización y acreditación de los servicios sociales y se han explicado las implicaciones que estos cambios tendrán en el ejercicio de sus competencias.