El Govern celebra el "éxito" del dispositivo del eclipse y felicita a la ciudadanía por un "comportamiento ejemplar"

Decenas de personas durante el eclipse solar total de 2026. - Germán Lama - Europa Press

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antonia Maria Estarellas, ha hecho este jueves un balance positivo del dispositivo del eclipse, que lo ha calificado de "éxito", y ha felicitado a la ciudadanía por su "comportamiento ejemplar".

Estarellas se ha mostrado satisfecha al "hablar del eclipse como una fiesta" en una jornada con pocos incidentes. Según ha explicado, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) hacía un seguimiento y compartía datos "positivos" con el Govern.

La vicepresidenta ha felicitado también a la ciudadanía por el "comportamiento ejemplar", tras seguir las recomendaciones. Según ha indicado, "el objetivo principal se cumplió", que era "que la ciudadanía estuviera informada".

Estarellas ha asegurado que se nota una mayor preocupación y ganas de información desde la dana de Valencia, hace casi dos años, especialmente en asuntos que afectan al conjunto de la población.