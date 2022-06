El Govern destina 12,6 millones a contratar servicios sanitarios en Mallorca para recudir listas de espera

También se autoriza la contratación del tratamiento de oxigenoterapia con cámara hiperbárica a pacientes de la isla

El Consell de Govern ha autorizado este lunes al director general del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) la contratación de servicios sanitarios para reducir las demoras en las listas de espera de Mallorca por un importe de 12,6 millones de euros.

"Los efectos de la pandemia y la recuperación se han traducido en un aumento de las atenciones y el propósito del Servicio de Salud es gestionar la contratación para dar una respuesta de calidad en los plazos más breves posibles", ha dicho el portavoz del Govern y conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, en rueda de prensa.

En concreto, se trata de un concurso para la realización de prestaciones asistenciales, ya sean diagnósticas o terapéuticas, como primeras visitas de consultas externas programadas y no urgentes, pruebas diagnósticas o terapéuticas programadas y no urgentes, y lista de espera quirúrgica programada y no urgente del Hospital Universitario Son Espases, el Hospital Universitario Son Llàtzer y el Hospital de Inca.

El presupuesto base de licitación es exactamente de 12.652.888 euros por un contrato de 12 meses de duración. En el supuesto de que se prorrogue por 12 meses más, y sumando la modificación de hasta un 20 por ciento del presupuesto base de licitación, el valor estimado del contrato sería de 27.836.355 euros, ha indicado el conseller.

TRATAMIENTO DE OXIGENOTERAPIA

El Consell de Govern ha autorizado también la contratación de la prestación del tratamiento de oxigenoterapia con cámara hiperbárica a pacientes de Mallorca.

El valor estimado del contrato es de 3.192.863 euros por un plazo de tres años, con la previsión de posibles prórrogas de hasta dos años adicionales por un importe de 1.140.308 euros.

La terapia con cámara hiperbárica ha demostrado ser una herramienta terapéutica "imprescindible en determinadas afecciones agudas", como embolia gaseosa, enfermedades de descompresión, síndrome de hipertensión intratorácica, intoxicación aguda por monóxido de carbono o gangrena gaseosa, ha ejemplificado Negueruela.

Desde el año 2006, la prestación de tratamientos con cámara hiperbárica a cargo del Servicio de Salud se ha canalizado por medio de contratos firmados con Medisub Investigación, SL.