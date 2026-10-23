Govern destina 140.000 euros en ayudas para el Teatre des Born, el Teatre del Mar y la Fundació Coll Bardolet

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PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la concesión de tres subvenciones directas, por un importe total de 139.500 euros, destinadas a financiar las actividades culturales y proyectos escénicos de la Fundació Ciutadella Cultura (Teatre des Born), la Fundació Teatre del Mar y la Fundació Cultural Coll Bardolet.

Estas ayudas, canalizadas a través de la Dirección General de Cultura, se enmarcan en la ley de subvenciones para entidades y proyectos de carácter singular y de elevado interés público, social y artístico, según ha destacado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consell de Govern.

En concreto, el Teatre des Born recibirá 50.000 euros para colaborar en la programación cultural del espacio y favorecer la circulación de producciones teatrales y equipos artísticos entre Mallorca y Menorca.

El proyecto fomenta la creación escénica balear, el acceso descentralizado a la cultura, la diversificación de públicos y el uso del catalán como lengua de creación y expresión.

Otros 40.000 euros se destinarán al Teatre del Mar para financiar parte de su proyecto integral de artes escénicas para el ejercicio 2026, abarcando programas de teatro social, difusión y fidelización de espectadores.

El Govern reitera así su compromiso con esta institución de referencia en Palma, de la que forma parte de su Patronato de forma vitalicia, ha subrayado. Finalmente, la Fundació Cultural Coll Bardolet recibirá 49.500 euros para cubrir los gastos derivados de su plan anual de actividades culturales y la dinamización de su sede en Valldemossa.

La entidad, en cuyo Patronato también participa el Govern, mantiene una actividad constante de conservación y divulgación de la obra del pintor Josep Coll Bardolet y actúa como polo de atracción cultural en la Serra de Tramuntana.