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PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía a tramitar el gasto de 2,6 millones de euros previsto para la convocatoria de ayudas del programa PREE Terciario.

La dotación inicial de la convocatoria se financiará con recursos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern.

La convocatoria tiene por objeto impulsar la rehabilitación energética de los edificios existentes del sector terciario. Entre los usos previstos en el programa se encuentran el comercial, el docente, el sanitario, el administrativo, el cultural, el deportivo y el de restauración.

El programa prevé ayudas para mejorar el aislamiento térmico y la eficiencia de la iluminación, así como para instalar sistemas de automatización y control.

También fomenta mejoras de eficiencia y el uso de energías renovables en las instalaciones térmicas, como las de calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria.

La dotación se distribuirá en cuatro anualidades. Así, están previstos 100.000 euros en 2027, 2,2 millones de euros en 2028, 200.000 euros en 2029 y 108.800 euros en 2030.