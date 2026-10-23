El Govern destina cerca de 450.000 euros del Impuesto de Turismo Sostenible a eventos deportivos de temporada baja

Archivo - Dos personas practican deporte en un camino. - CAIB - Archivo

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes, ha resuelto la concesión de subvenciones para la organización de eventos deportivos de temporada baja por un importe global de 450.000 euros con cargo al Impuesto de Turismo Sostenible.

Esta línea de ayudas, según ha indicado la Conselleria en una nota de prensa, se dirige a pruebas y competiciones que tienen lugar entre el 16 de septiembre de 2026 y el 30 de junio de 2027.

En total, la resolución aprueba la concesión de ayudas a 75 eventos organizados por clubes, federaciones y entidades deportivas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. En concreto, se subvencionarán 55 pruebas en Mallorca, ocho en Menorca, diez en Eivissa y otros dos en Formentera.

APUESTA FUERA DE TEMPORADA ALTA

Esta convocatoria, según han destacado, refuerza la estrategia del Govern de fomentar la unión entre turismo, cultura y deporte como eje vertebrador de la desestacionalización y la diversificación económica.

Los eventos beneficiarios abarcan disciplinas como el atletismo, el ciclismo, el pádel, la natación, la vela, el triatlón, el golf, el taekwondo o el tenis, así como pruebas de deporte adaptado y paralímpico.

Entre las pruebas subvencionadas figuran competiciones de referencia internacional, estatal y autonómica como la Copa del Mundo World Aquatics de Aguas Abiertas Ibiza 2027 (17.868 euros), la East Mallorca Cup (20.137 euros), la Challenge Peguera Mallorca (10.292 euros), la XXVI Vuelta a Ibiza en Mountain Bike (11.249 euros), la 20a Volta Menorca BTT (7.489 euros), la Formentera All Round Trail (828 euros) o el VIII Open Nacional Illes Balears de Natación Paralímpica (6.150 euros), entre otros.