El Govern destinará 940.000 euros a ayudas para deportistas destacados de Baleares

PALMA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes, ha abierto una convocatoria de ayudas de 940.000 euros dirigidas a los deportistas destacados de la comunidad para facilitar y mejorar sus medios de entrenamiento y su acceso a las competiciones en 2022.

Según ha informado en un comunicado, los importes de las ayudas son hasta un máximo de 20.000 euros por deportista y dependerán de los resultados deportivos conseguidos por el solicitante entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

La dotación de la convocatoria es de 940.000 euros, 100.000 euros más que en la anterior convocatoria. En este sentido, la Conselleria ha recordado que en 2015 la partida fue de 450.000 euros, con lo que hay un incremento del 108,9 por ciento.

En general, se valoran los resultados destacados en los ámbitos mundial -campeonatos y copas del mundo, Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Universiadas, etc-, europeo -campeonatos de Europa, copas de Europa, rankings europeos, etc-, internacional -Juegos del Mediterráneo, Campeonatos Iberoamericanos, etc-, y nacional -campeonatos de España, copas de España, rankings nacionales, etc-.

La puntuación para cada resultado puede calcularse teniendo en cuenta las tablas que aparecen en las bases de la convocatoria. Para el cálculo del importe de las ayudas se tendrán en cuenta resultados deportivos en competiciones oficiales celebradas entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

En la convocatoria del año 2021, se beneficiaron de las ayudas un total de 292 deportistas de Baleares, como Mario Mola, Caridad Jerez, Gemma Triay, Úrsula Pueyo, Marcus Cooper, Xisca Tous, Joan Lluís Pons, Aida Caterina Bauzá, Alejandro Sánchez o Joan Reinoso.

DEPORTE FEMENINO

Esta convocatoria mantiene el fomento del deporte femenino mediante el factor multiplicador de la puntuación a las mujeres deportistas. Así, como ya pasó en la convocatoria anterior, las deportistas reciben una cantidad extra dado que el factor multiplicador de la puntuación es más elevado. Ésta es una de las acciones de fomento del deporte femenino que impulsa la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes.

El último día para presentar las solicitudes es día 31 de mayo de 2022.