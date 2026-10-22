El Govern y editoriales baleares participan en la 14 edición de la Plaça del Llibre de Valencia

Cartel de Plaça del Llibre de Valencia 2026. - CAIB

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), y editoriales baleares participan en la 14 edición de la Plaça del Llibre de Valencia, que se celebra desde este jueves hasta el próximo 25 de octubre.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha destacado en un comunicado que la cita es uno de los mayores escaparates de la literatura en catalán, con representación de autores y editoriales de todo el ámbito lingüístico, que se convierte en una gran oportunidad de encuentro e intercambio con el gremio y los lectores.

Un año más, el IEB participa con un stand institucional destinado a la venta de libros por parte del Institut y de las editoriales baleares que se seleccionaron para ir a la feria en una convocatoria abierta. Este año participan las editoriales Disset Edició, Dolmen Editorial y Llentrisca Edicions.

La Plaça del Llibre tiene un programa de actividades que incluye actividades familiares, charlas, presentaciones de libros, mesas redondas y firmas de libros. El programa se puede consultar a través de la web del certamen.

En el marco del festival, el Govern, a través del IEB, ha organizado una actividad llamada 'Polsim de dol', que es una propuesta poeticomusical que combina la poesía de Antònia Vicens, Blai Bonet y Josep Maria Llompart con material propio de Ölivias y Joan Rotger Julià. Esta actividad se enmarca en el conjunto de propuestas que forman parte de la conmemoración del Año Blai Bonet.

El espectáculo tendrá lugar este domingo, 25 de octubre, a las 11.00 horas, en el escenario principal de la Plaça del Llibre de Valencia 2026.

El director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha subrayado que la participación en esta cita es una gran oportunidad para ayudar a visibilizar el trabajo de las editoriales de Baleares ya que "es un escaparate de encuentro e intercambio con el sector editorial".