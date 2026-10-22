El Govern empieza a tramitar la evaluación ambiental de la nueva línea de metro hacia Son Espases

Plano de la futura línea de metro entre Palma y Son Espases. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado la tramitación de la evaluación ambiental del proyecto de la nueva línea de metro que conectará el centro de Palma y el Hospital Universitario Son Espases.

La Dirección General de Movilidad ha remitido el expediente al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma para la tramitación de la evaluación ambiental estratégica del proyecto.

En un comunicado, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha indicado que este es un paso previo a la aprobación definitiva del estudio informativo del proyecto, que se aprobó inicialmente el pasado mes de abril.

Así, la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental del Govern comienza ahora el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, de acuerdo con las previsiones iniciales. El expediente contiene, junto con el estudio informativo, los informes de las diferentes administraciones consultadas, junto con las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública del proyecto y la respuesta al mismo.

El proyecto, presentado a finales de marzo de este año, propone una ampliación de la red de metro para conectar el centro de Palma con el Hospital de Son Espases --en un trayecto de diez minutos desde la estación Intermodal-- y llegar hasta la zona de Es Secar de la Real y Son Serra Perera.

El trazado mantiene el recorrido presentado inicialmente y prevé reforzar la conectividad ferroviaria con varios barrios, polígonos, zonas empresariales, industriales y deportivas, así como equipamientos sanitarios y educativos. La demanda estimada de esta futura línea de metro es de tres millones de pasajeros anuales.

Con un recorrido de seis kilómetros --cuatro de ellos son de nueva construcción--, el trazado prevé un tramo inicial por tres estaciones ya existentes --la estación Intermodal, Jacint Verdaguer y Son Costa-- y un tramo íntegramente soterrado por cuatro estaciones de nueva creación.

Se trataría de las futuras paradas de Son Hugo/Son Pardo, Son Rossinyol/Son Pacs, Son Espases y Secar de la Real/Son Serra Perera. El proyecto se enmarca en las previsiones del Plan Director Sectorial de Movilidad de Baleares actualmente vigente.