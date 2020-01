El Govern entrega los restos mortales de Juana Baño a su familia y le rinde homenaje en el Muro de la Memoria de Palma

Publicado 12/01/2020 15:13:38 CET

Es la primera mujer víctima de la represión franquista que se encuentra en Baleares desde que empezaron las excavaciones de fosas

El Govern ha hecho entrega de los restos mortales de Juana Baño, a su familia y le ha rendido homenaje en el Muro de la Memoria, ubicado en el cementerio de Palma.

Según ha informado el Govern este domingo en una nota de prensa, se trata de la primera mujer víctima de la represión franquista que se ha recuperado en Baleares desde que empezaron las excavaciones de fosas.

Las autoridades han hecho entrega de los restos mortales de Baño a su familia este sábado, más de 83 años después de haber sido fusilada por milicias fascistas y enterrada en la fosa común del cementerio de Calvià como represalia por su activismo político y sindical.

Mientras, ha sido este domingo cuando se ha celebrado el homenaje en el Muro de la Memoria de Palma tanto a Baño como a su pareja, Ramon Fuster, quién desapareció con ella y del que todavía no se ha localizado el cuerpo.

Durante el acto organizado por el Govern se ha entregado a las familias sendos certificados de reconocimiento de sus familiares como víctimas del franquismo en aplicación de la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares.

Al acto ha acudido la presidenta del Govern, Francina Armengol, quien ha afirmado que "días como este dan sentido a su trabajo. Cada víctima identificada da esperanza a las familias que todavía buscan respuestas y dignifica la democracia y memoria colectiva".

La presidenta ha agradecido, además, el trabajo de voluntarios, profesionales, familias y entidades "por mantener viva la memoria de tanta gente que fue asesinada para defender la democracia de este país".

Por su parte, la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, ha recordado que con las dos identificaciones que se confirmaron recientemente, se elevan a 21 el número total de cuerpos exhumados e identificados por parte del Govern y de la Asociación Memoria de Mallorca, junto con la UIB y el Ayuntamiento de Sant Joan.

Asimismo, la consellera ha subrayado que "no se puede dar por cerrada la herida mientras continúen habiendo víctimas que no han recibido una sepultura digna, cuerpos sin identificar, personas desaparecidas buscadas por sus familiares durante décadas, conscientes del sufrimiento que sufrieron. Se va a continuar restituyendo la memoria y reconociendo a las víctimas de la Guerra Civil española que todavía hoy no han sido reparadas".

Mientras, el secretario autonómico de Memoria Democrática y Buen Gobierno, Jesús Jurado, ha agradecido el trabajo realizado por la Comisión Técnica de Desaparecidos y Fosas de Baleares y especialmente la investigación llevada a cabo por entidades como la Asociación Memoria de Mallorca, Memoria de Calvià y las gestiones realizadas por la Empresa Funeraria de Palma.

"Gracias al esfuerzo de mucha gente se ha podido localizar a la familia de Juana Baño y sus restos, finalmente, descansan entre los suyos. Como otras muchas, la de Baño ha sido una historia olvidada durante muchos años. Sindicalista y militante de izquierdas, ella representa la libertad que quiso silenciar la represión del régimen franquista", ha señalado.

Además, el secretario autonómico ha añadido que el trabajo de las instituciones es "que su memoria no se pierda y por eso hoy se le reconoce como víctima del franquismo".

El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, también ha querido agradecer el esfuerzo y el trabajo de abrir fosas por parte del Govern, de las asociaciones memorialistas y de los historiadores. "De la mano de estos agradecimientos, también va la esperanza. Esperanza por devolver los cuerpos de aquellos represaliados a sus familiares", ha señalado.

Finalmente, el alcalde de Palma, José Hila, ha destacado que "los valores que defendieron ellos son los que defienden también las instituciones, que se enfrentarán a todo tipo de fascismo para que nunca se vuelvan a repetir episodios como aquellos".