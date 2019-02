Publicado 07/02/2019 12:30:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern explicará los mecanismos que usa para controlar los precios del transporte marítimo y aéreo entre islas, después de que se haya aprobado esta iniciativa en una comisión parlamentaria, tras la petición del diputado del grupo mixto, Salvador Aguilera.

Durante su intervención, Aguilera ha manifestado que realizó esta petición de urgencia hace tres meses pero que no ha sido hasta ahora cuando se le ha atendido. "El presidente del Parlament ha dejado pasar tres meses al no convocar la comisión", ha criticado.

Sobre el asunto en concreto, Aguilera ha dicho que hizo esta petición tras publicarse un informe de la UIB que "ponía de relieve que se multiplicaba hasta cuatro veces el transporte marítimo de mercaderías" y tras conocer un estudio de una importante agencia de viajes que, tal como ha explicado el diputado, denunciaba "el aumento de precios importante en los vuelos de las islas".

En el turno de fijación de posiciones, su antiguo compañero de partido, el diputado de Podemos, Carlos Saura, ha votado en contra de que se realice esta comparecencia del conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, porque considera que "quien la pide (Aguilera) no tiene legitimidad" para hacerlo.

Por su parte, el diputado de MÉS per Menorca, Josep Castells, también se ha manifestado en contra de esta iniciativa: "Las comparecencias deben pedirse para tratar temas singulares de forma urgente, no para pedir por tópicos de la política balear". "Esta comparecencia se podría resolver por una pregunta por escrito, que es algo más ágil y no entorpece la actividad parlamentaria", ha dicho.

Por su parte, el diputado del PSIB, Damià Borràs, ha mostrado su voto a favor porque "siempre decimos que sí". "Es el único argumento razonable", ha manifestado el socialista que ha cuestionado la "representatividad democrática" de Aguilera. Desde MÉS per Mallorca también han votado a favor sin pronunciarse al respecto. El PP se ha abstenido y tampoco ha valorado el fondo de la cuestión.

De esta manera, la comisión parlamentaria ha aprobado que Pons explique los mecanismos del Govern para controlar los precios del transporte marítimo y aéreo entre islas por seis votos a favor (Mixto-Aguilera, MÉS per Mallorca y Socialista), tres en contra (Podemos y MÉS per Menorca) y tres abstenciones (Popular).