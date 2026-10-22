El Govern gestiona cerca de 60 procesos de relevo empresarial en Baleares

El escaparate de una mercería con una pegatina que informa de que busca relevo. - CAIB

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern trabaja actualmente en unos 60 procesos de relevo empresarial a través del programa 'IBRelleu' de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares, una veintena de los cuales se encuentran en las últimas fases de cesión de las empresas.

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha señalado este jueves en un comunicado que el objetivo de este programa es promover la transmisión y la continuidad del tejido empresarial para evitar el cierre de empresas viables por diferentes motivos, como jubilaciones o cambios de actividad, y contribuir al mantenimiento de los puestos de trabajo.

El programa pone en contacto a personas que desean ceder su negocio viable por jubilación o cambio de actividad con emprendedores que buscan iniciar un proyecto.

La Conselleria ha destacado que es más sencillo adquirir una empresa en funcionamiento que iniciarla desde cero y que 'IBRelleu' ofrece un acompañamiento personalizado, neutral y gratuito.

Entre los servicios a los que se pueden acoger los usuarios está la valoración de la empresa que se cede, la publicación del anuncio en el cibermercado, el asesoramiento durante las negociaciones o la redacción de la documentación de compraventa. Además, también se da información y se facilita el acceso a la financiación.

Después de dos años desde la entrada en funcionamiento del programa, se han atendido a más de 360 usuarios. Durante los últimos años, se han valorado más de 80 empresas y se ha acompañado a más de 90 durante las negociaciones para la transmisión del negocio. Ya se han cerrado 16 cesiones con éxito y unas 20 están en marcha.

La Agencia de Desarrollo Regional de Baleares lleva a cabo una campaña de visibilización entre los negocios que buscan un relevo. Los que lo solicitan cuentan con una pegatina con un código QR dirigido a toda la información de la empresa con las condiciones de la venta.

Asimismo, se trabaja de manera conjuntan con una veintena de ayuntamientos para hacer frente a las peticiones de los usuarios de todas las Islas.