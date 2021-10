El Govern justifica que se financien Los40 Music Awards con el ITS y Podemos lo califica de "desvirtuación"

PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La celebración en Baleares de Los40 Music Awards se financia en parte con fondos del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) lo que ha motivado las críticas de Podemos.

Fuentes del Govern han explicado que la financiación de estos premios consisten en concreto en un patrocinio sufragado con los fondos Covid --creados para la reactivación y alimentados con el ITS-- y también con fondos propios de la propia Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo que se destinaron también a la reactivación.

Las mismas fuentes han añadido que estos fondos se crearon para la reactivación y la desestacionalización por lo que se han empleado para apoyar este tipo de iniciativas.

Desde el Ejecutivo han defendido que además de impulsar la actividad con estos patrocinios, el retorno está siendo "muy importante".

Sin embargo, la financiación con este recurso de estos premios musicales ha motivado las críticas de la diputada de Unidas Podemos por Baleares en el Congreso y portavoz de Turismo de la formación, Antònia Jover, que lo ha calificado de "desvirtuación".

En un mensaje en Twitter, la parlamentaria ha asegurado que "no tiene ningún problema" en la celebración de eventos de estas características en las Islas aunque no comparte que se financien con el ITS.

Según Jover, el ITS debe utilizarse "exclusivamente" para paliar los efectos negativos del turismo sobre el medio ambiente, no para atraer más turistas. "Así no", ha concluido.

También ha criticado la financiación con el ITS la organización ecologista Terraferida, que ha rechazado, también en redes sociales, que se destine un recurso que debería servir a reparar daños ambientales a financiar la fiesta de Los40.