El Govern llega a un acuerdo con empleados públicos para reclamar la modificación de la indemnización por residencia

PALMA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha llegado a un acuerdo con empleados públicos del Estado para reclamar al Ejecutivo central la modificación de la indemnización por residencia en Baleares.

Lo ha comunicado la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, durante el pleno del Parlament de este martes, en respuesta a una pregunta de la diputada de El PI-Proposta per les Illes Balears Lina Pons.

Según ha explicado la consellera, el objetivo de este acuerdo es que resulte "más atractivo" para los empleados públicos vivir en las Islas y tener "unas plantillas totalmente cubiertas".

Garrido ha recordado que este complemento lo fija el Gobierno central y se ha ido actualizando, aunque ha habido una serie de años sin actualización. En este sentido, ha explicado que este 2022 se actualizará en un 2% como el resto de retribuciones del personal de la comunidad autónoma.

La diputada de El PI Lina Pons ha lamentado que hay muchos empleados públicos en las Islas que "llevan mucho tiempo con una retribución que no toca". "No nos preocupa su situación laboral, que también, es que hay falta de personal", ha indicado Pons, a la vez que ha añadido que el servicio que recibe la ciudadanía "no es el adecuado".

Además, ha recordado que esta situación empeora en el caso de las islas de Menorca, Ibiza y Formentera. "Al final nadie quiere venir aquí", ha señalado. Por todo ello, Pons ha anunciado que El PI-Proposta per les Illes Balears presentará una Proposición No de Ley (PNL) para que se mejoren las condiciones de los trabajadores públicos en el archipiélago.