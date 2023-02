El Govern localiza siete nuevas fosas en el cementerio de Son Coletes

PALMA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo técnico del Govern ha localizado siete nuevas fosas en las excavaciones y exhumaciones del cementerio de Son Coletes (Manacor, Mallorca), apenas dos semanas después del inicio de los trabajos, según ha informado este jueves la Vicepresidencia y Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática.

Estas fosas se suman a otras siete ya localizadas en las intervenciones anteriores. Se han documentado diversas concentraciones de huesos en posición secundaria y algunos restos dispersos.

Hasta que no se abran estas fosas, no es posible confirmar "si realmente contienen restos de víctimas de la represión", ha explicado el secretario autonómico de Memoria Democrática, Jesús Jurado.

Los hallazgos se localizan en la que fuera la vertiente noreste del antiguo recinto de Son Coletes, a continuación de la zona donde se localizaron las fosas 4, 5, 6 y 7 durante la segunda fase de excavaciones y exhumaciones del cementerio de Manacor, que se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2021 en el marco del Tercer Plan de Fosses del Govern.

En la actualidad, la zona 7 corresponde al cruce de dos pasillos y había sido identificada como una de las zonas prioritarias para esta tercera intervención. Es un espacio que no se habría visto alterado por la construcción de tumbas tipo cripta en la reforma del cementerio de los años 50.

Además, los trabajos iniciados el 8 de febrero han permitido llegar a lo que se cree que sería el límite del antiguo cementerio de Son Coletes, a partir de lo que apuntan las evidencias documentadas --la impronta del posible muro de cierre del recinto, la ausencia de entierros ordinarios, y el agujero de un árbol que habría estado situado en el exterior del muro--. Este límite coincide además sobre plano con la hipótesis fundamentada en las fotografías aéreas de la zona de 1945.

También se han iniciado ya los trabajos de excavación con maquinaria de la zona ajardinada correspondiente a la zona 11, donde podría localizarse la continuación de las fosas ya documentadas en la zona 7.

El vicepresidente, Juan Pedro Yllanes, ha insistido en que "las políticas de recuperación, reparación y no repetición deben seguir siendo, como no puede ser de otra forma, una prioridad" para la sociedad. Así, ha llamado a hacer esfuerzos "con la celeridad necesaria por todo lo que no se hizo en su día".

Paralelamente, Jurado ha señalado que "existen muchas expectativas pero también mucha prudencia". "En el Plan anterior encontramos algunas fosas que no tenían restos", ha puntualizado.

Según Jurado, el Govern tiene "todas las esperanzas de poder seguir encontrando a estas víctimas, pero hasta que no se haga la intervención de los equipos" es díficil de precisar.

"Se han encontrado señales de dónde estaba el límite del cementerio, ya partir de esos momentos se encuentra terreno natural no modificado, y allí se ha encontrado el límite. Ahora se trata de ir abriendo más terrenos y áreas que no están abiertas, para ir documentando la existencia o no de la continuación de estas fosas y sobre todo, de continuar con el objetivo primordial de localizar la totalidad de víctimas de la represión franquista", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha agradecido la colaboración del Govern en este trabajo.

TRABAJOS EN SON COLETES

Los trabajos de esta tercera fase de excavaciones y exhumaciones del cementerio de Son Coletes, que se enmarcan en el Cuarto Plan de Fosas y Memoria Democrática del Govern, tienen prevista una duración aproximada entre cuatro y cinco meses.

En este tiempo, equipo técnico del Govern, un equipo conjunto de arqueólogos y antropólogos de Aranzadi y ATICS, intervendrán en más de 1.300 m2, hasta completar toda la superficie del antiguo recinto de Son Coletes.

El objetivo es localizar la continuación de las fosas descubiertas previamente y otros posibles hallazgos, pero también descartar estas zonas en las que lo más probable es que no se produzcan hallazgos, pero que igualmente deben prospectarse. El Govern ha insistido en que su premisa es "buscar en todos aquellos lugares donde haya alguna mínima posibilidad de encontrar restos humanos".

En Son Coletes ha habido otras dos intervenciones, una primera efectuada en 2020 en el marco del Segundo Plan de Fosas y otra entre octubre y diciembre de 2021, dentro del Tercer Plan.

En total, gracias a los trabajos de excavaciones y exhumaciones llevados a cabo en las dos campañas, se han localizado siete fosas y los restos óseos de al menos 86 personas, además de múltiples objetos asociados. Entre estos restos, 55 esqueletos fueron recuperados en posición primaria y 31 en posición secundaria (fragmentos y restos desarticulados). De estas personas, 13 ya han podido ser identificadas y nueve, devueltas a las familias.

Hasta la fecha en Baleares se han podido recuperar en total los restos de al menos 241 personas asesinadas durante la Guerra Civil y la represión franquista, de las que ya se han identificado 52 y se han devuelto 43 a las familias.