El Govern no abordará esta legislatura el proyecto de urbanización de Son Bordoy, según Pons

Publicado 11/12/2018 10:44:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha anunciado este martes que el Govern no analizará -y por tanto, tampoco aprobará- el proyecto de urbanización de Son Bordoy durante esta legislatura.

En respuesta a una pregunta del diputado Antoni Camps durante el pleno de este martes, Pons ha explicado que el proyecto se aprobó en Palma "con prescripciones" que todavía no han sido subsanadas, por lo que aún no se ha remitido al Ejecutivo. Por ello, el proyecto no podrá ser aprobado por el Govern -paso necesario por tratarse de una reserva de suelo estratégico- en esta legislatura.

Por su parte, Camps ha calificado el proyecto de "pelotazo urbanístico" y ha dicho que el caso "tiene todos los ingredientes de la típica corrupción socialista".