El Govern reanuda las obras de rehabilitación del embarcadero de Cala Lledó, en Sa Dragonera. - CAIB

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de PortsIB ha reanudado las obras de rehabilitación y reparación del embarcadero de Cala Lledó, en Sa Dragonera, una vez finalizado el periodo de parada establecido para garantizar la protección medioambiental de este espacio natural protegido.

La reanudación de los trabajos ha incluido esta semana una operación especial de transporte mediante helicóptero para trasladar hasta la isla maquinaria y materiales necesarios para completar la actuación, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

Entre los elementos transportados destacan la nueva grúa que se instalará en el muelle para realizar las maniobras de izado de embarcaciones, su central hidráulica y un grupo electrógeno que garantizará su funcionamiento.

La incorporación de este nuevo grupo electrógeno responde a que la instalación solar de la que dispone actualmente el parque natural no cuenta con la capacidad suficiente para alimentar la nueva grúa.

Además, el equipo sustituirá al grupo electrógeno que hasta ahora se utilizaba para emergencias en la isla, que también fue retirado mediante helicóptero durante la operación y trasladado por el Consell Insular para su aprovechamiento en otra instalación.

Esta operación logística responde a las particularidades de Sa Dragonera y a las dificultades de acceso y transporte de maquinaria pesada hasta el embarcadero.

El uso del helicóptero ha permitido trasladar los equipos necesarios para avanzar en la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta las condiciones de un entorno de especial valor ambiental.

Las obras, que cuentan con una inversión de algo más de un millón de euros han estado condicionadas desde su inicio por las restricciones medioambientales de la isla.

En este sentido, la ejecución del proyecto ha contemplado dos periodos de interrupción, entre marzo y octubre de 2025 y entre marzo y octubre de 2026, para compatibilizar los trabajos con la protección del espacio natural.

Con la reanudación de la actividad, PortsIB afronta la fase final de una actuación destinada a mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y conservación del embarcadero. La previsión es que las obras puedan finalizar antes de que concluya el año.

ÚLTIMA FASE DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN

El proyecto contempla la mejora integral del embarcadero de Cala Lledó, con actuaciones tanto en la estructura del muelle como en sus accesos y elementos auxiliares.

Entre las principales intervenciones figuran la sustitución de las antiguas escaleras por una nueva rampa de acceso, la ampliación del ancho del muelle hasta alcanzar los dos metros libres mediante una losa de hormigón y una pasarela de madera, así como la rehabilitación de la cimentación del muelle, que presentaba deterioro y socavaciones en determinados puntos.

Durante esta última fase se completarán los trabajos pendientes, entre ellos la recarga de la escollera de protección, la instalación de la nueva grúa y del grupo electrógeno, la colocación de las losas prefabricadas de hormigón y la finalización de los elementos de accesibilidad y seguridad.