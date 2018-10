Groizard, candidato para el IDAE, dentro del Gobierno de Pedro Sánchez

Publicado 05/09/2018 15:17:27 CET

Asegura que de momento "no hay novedad" y que está trabajando "a tope" como responsable de la Dirección General de Energía y Cambio Climático

PALMA DE MALLORCA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Energía y Cambio Climático del Govern, Joan Groizard, está dentro del proceso de selección para director de Energías Renovables del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Energética.

Según ha adelantado el programa 'Al dia' de IB3 Radio y ha confirmado Europa Press, Groizard está dentro de este proceso de selección, que es público y abierto, y si llegase a ser elegido como candidato pasaría a formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En declaraciones a este medio comunicación, Groidard ha querido recalcar que está optando a este procedimiento y si resulta escogido deberá tomar la decisión de si sigue como director general en el Govern.

Según ha recalcado, de momento "no hay novedad" y está trabajando "a tope" como actual responsable de la Dirección General de Energía y Cambio Climático. "No es que huya pero es una oportunidad a título personal", ha dicho para luego recalcar que "no hay conflictos ni historias raras".