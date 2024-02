El grupo Desigualdades, Género y Políticas Públicas de la UIB gana la máxima categoría de Premios a la Innovación Social

PALMA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación Desigualdades, Género y Políticas Públicas de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha sido la candidatura más votada y, por tanto, la ganadora del Premio Pere Mascaró de los galardones del Consell de Mallorca a la Innovación Social 2023.

Amadip Esment, Cultura Inclusiva Balear, Sociedad Cooperativa y Formación Ocupacional Jovent, Intress y Fundación Projecte Home han sido las entidades premiadas, por su parte, en la categoría de Premios de Innovación Social, mientras que la Mancomunitat Pla de Mallorca ha recibido el galardón a Mejor Campaña de Sensibilización.

Durante la gala, que ha contado con un total de 350 asistentes, se ha destacado también el trabajo de Pastoral Penitenciaria, con el reconocimiento a su trayectoria ejemplar como entidad, y de Montserrat Fuster por su trayectoria personal. De su lado, el Grup Güell ha recibido una mención especial por su labor social en esta nueva edición de los galardones organizados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado, durante el acto, la "importancia del trabajo de todas las personas y entidades que trabajan para garantizar la igualdad de oportunidades y el bienestar de todos", recalcando también la "apuesta del Consell por los servicios sociales".

Por su parte. el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha felicitado a las entidades y profesionales "por la capacidad de resiliencia, voluntad y reinvención para afrontar los retos que plantea la sociedad".

"Enhorabuena a todos, independientemente de si hoy recogéis un premio o no, por vuestra lucha contra la desigualdad, a favor de la plena inclusión y las oportunidades", ha ensalzado.

El acto ha sido amenizado con la música del grupo mallorquín Anima Gospel y también se ha llevado a cabo el homenaje a Aina Alcover, quien durante muchos años fue trabajadora del IMAS. Sus compañeros han valorado su implicación a la hora de poner en marcha cualquier iniciativa o proyecto del IMAS y la han definido como "una persona generosa, con un corazón enorme y siempre dispuesta a ayudar a todo el que lo necesitara".

PREMIOS DEL CONSELL DE MALLORCA A LA INNOVACIÓN SOCIAL 2023

El IMAS ha repartido 48.000 euros en esta edición de los galardones, a los que se han presentado 31 candidaturas. Un jurado integrado por una docena de profesionales de los servicios sociales y de la comunicación las ha valorado según criterios específicos por cada categoría, determinando la calidad del proyecto, su idoneidad e impacto en la sociedad, y su carácter innovador.

Este año, además, se ha abierto una categoría exclusiva para campañas de sensibilización.

Los ganadores de la edición de 2023 han sido, en la categoría Pere Mascaró a los estudios e investigación -dotada con 10.200 euros- el grupo de investigación Desigualdades, Género y Políticas Públicas de la UIB "por su tarea de investigación a la hora de identificar las causas de las desigualdades de género, raza, etnia o clase y de exclusión social, y poder redefinir así la metodología para favorecer la inclusión social en Mallorca".

En la categoría de Innovación Social, dotada con 6.300 euros por cada entidad ganadora, han sido premiados Amadip Esment con su proyecto 'Esment Escola Profesional', que ofrece una formación dual para jóvenes y personas con discapacidad intelectual y un acompañamiento individualizado; Cultura Inclusiva Balear, por su proyecto 'Apropa Cultura Balear' para transformar la sociedad a través de la Cultura, y Sociedad Cooperativa Formación Ocupacional Jovent "por su compromiso histórico con proyectos de integración, orientación e inserción o de acción social y comunitaria".

También en esta categoría han sido premiados el Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (Intress) por el programa 'Viure en Companyia', un proyecto nacido en 2020 con el objetivo de crear una red de viviendas y facilitar la convivencia de personas mayores que quieran compartir piso, y la Fundación Projecte Home con los dispositivos territoriales de atención a personas con problemas de adicciones conductuales.

En la categoría de campaña de sensibilización, dotada con 6.400 euros, se ha reconocido a la Mancomunitat del Pla de Mallorca por su campaña 'No hi ha espai per al masclisme', que implica a todos los municipios de la Mancomunitat.

En lo que respecta a los reconocimientos y menciones, el Consejo Asesor del IMAS, donde están representados todos los grupos políticos y miembros del tercer sector social, ha reconocido la trayectoria de la Asociación Pastoral Penitenciaria por su labor de reinserción de reclusos con una atención integral que cubre las necesidades básicas y les guía en el proceso de reinserción sociolaboral.

El reconocimiento ejemplar a la trayectoria personal ha sido para Montserrat Fuster, presidenta de Amadip Esment desde hace 36 años, por su implicación y capacidad innovadora al frente de una de las entidades de referencia del ámbito de las personas con discapacidad en la isla.

Finalmente, se ha hecho una mención especial al Grup Güell por su capacidad de movilizar e implicar a gran parte de la ciudadanía en actividades sociales y solidarias.