Guasp acusa a Armengol de "utilizar dinero de la 'ecotasa' para tapar la ineficacia de sus políticas de vivienda"

Guasp: "El Govern está viendo que no puede cumplir con sus 'armengolmilanuncios.com' y ahora tiran de la recaudación del impuesto sobre el turismo"

PALMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica y portavoz de Ciudadanos (Cs) Baleares, Patricia Guasp, ha acusado este sábado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de "utilizar el dinero de la 'ecotasa' para cuadrar las cuentas públicas y tapar la ineficacia de sus políticas de vivienda y transportes".

"Armengol utiliza el dinero de la 'ecotasa' para cuadrar las cuentas públicas, tapar las insuficientes inversiones del Estado en las islas y para tapar la ineficacia de sus políticas de vivienda y transportes, entre otras", ha manifestado Guasp, tras conocer que la 'ecotasa' financiará algunos de sus "anuncios electoralistas" como el programa Garantía Hipoteca para el acceso a la vivienda o el proyecto para extender el tren de Llevant.

En esta misma línea, Guasp ha considerado "un despropósito" que se vayan a destinar 2,2 millones a demoler los apartamentos Don Pepe de Ibiza, y ha anunciado que pedirá las actas de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible y qué miembros asistieron a la reunión de este viernes donde se eligieron los proyectos a ser financiados con la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

"El Govern está viendo que no puede cumplir con sus 'armengolmilanuncios.com' que anunció a bombo y platillo durante el debate de Política General y ahora tiran de la recaudación de este impuesto", ha señalado la portavoz de Cs, quien ha asegurado que "el ITS es un impuesto que se ha pervertido desde el primer momento y que no se destina a lo que verdaderamente debería destinarse".

Al respecto, Guasp ha señalado que "con estas actuaciones vuelve a quedar demostrado que la finalidad de este impuesto no es como se intentó vender" y ha criticado que "Armengol utilice el dinero que se recauda de los turistas y visitantes para cumplir con sus promesas electorales".

Además, la portavoz de Cs ha recordado que el pasado 27 de septiembre ya denunció en sesión plenaria la "opacidad" y el "oscurantismo" en la elección de los proyectos que se financian con este impuesto.

Finalmente, la líder de Cs ha asegurado que "este partido es el único que siempre ha dicho y mantiene que está completamente en desacuerdo con la ecotasa", insistiendo en que se trata de un impuesto que "grava al turismo" y "encima no es finalista".