Hazte Oír lanza una recogida de firmas para evitar la retirada del Crist Rei del Puig de Sant Salvador

Cartel de la campaña 'Salvemos el Cristo' de Hazte Oír. - HAZTE OÍR

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hazte Oír ha lanzado la campaña 'Salvemos el Cristo' para pedir al Consell de Mallorca que declare Bien de Interés Cultural (BIC) el Crist Rei del Puig de Sant Salvador en Felanitx y así evitar su retirada del montículo.

La campaña se dirige al presidente del Consell, Llorenç Galmés, y a los responsables insulares de Cultura y Patrimonio, según ha explicado la entidad en un comunicado.

El Ayuntamiento de Felanitx ha convocado su pleno ordinario del mes de octubre para este lunes a las 18.00 horas y, ante esta cita, Hazte Oír ha reclamado un "compromiso institucional con la conservación del monumento". De hecho, la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, ya ha expresado públicamente su oposición a la retirada.

Según la información publicada, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha admitido a trámite una solicitud presentada a principios de octubre para incluir la escultura en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática y retirarla.

El "monumento", obra del escultor Tomàs Vila, fue inaugurado en julio de 1934, durante la Segunda República y antes de la Guerra Civil. Desde hace más de 90 años, el cristo preside el Puig de Sant Salvador y han alegado que "forma parte del patrimonio religioso, histórico y paisajístico de Felanitx".

Hazte Oír ha solicitado que la Comisión Insular del Patrimonio Histórico inicie "sin demora" el expediente BIC, con categoría de "monumento", o que reconozca expresamente su protección, si ya está comprendido en la del santuario.

En ese sentido, han citado la ley balear de patrimonio que prevé aplicar el régimen de protección BIC "desde la notificación de la incoación, durante la tramitación".

Hazte Oír ha asegurado que hará "todo lo posible" para defender el Crist Rei del Puig de Sant Salvador y promoverá su protección como "parte del patrimonio histórico, espiritual y cultural de Mallorca".

"El cristo de Felanitx forma parte de la historia, la fe y del paisaje con el que han crecido generaciones de mallorquines. Defenderlo es cuidar una herencia que se tiene el deber de transmitir. Por eso se pide a los responsables públicos que den un paso al frente y utilicen los instrumentos a su alcance para protegerlo", ha indicado la abogada y portavoz de Hazte Oír Nouna Lozano.

Hazte Oír ha animado a todos los ciudadanos a firmar y difundir la petición 'Salvemos el Cristo', ya que "forma parte de la historia de Mallorca" y su conservación está "por encima de cualquier debate partidista".