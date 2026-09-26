El helicóptero sa Milana de los Bomberos de Mallorca participa en 200 rescates en un año

El helicóptero sa Milana durante una de sus intervenciones. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero sa Milana ha completado 200 rescates después de auxiliar a dos excursionistas heridos en Cúber, un año después de su puesta en funcionamiento.

El objetivo era optimizar el tiempo de respuesta en zonas de difícil acceso, sobre todo de la Serra de Tramuntana, mediante un equipo multidisciplinar formado por bomberos del Grupo de Rescate de Montaña, gruistas y pilotos.

En un comunicado, el Consell de Mallorca ha indicado que la operativa de rescate se desarrolla siempre de manera conjunta y coordinada con los servicios sanitarios del SAMU 061, para garantizar una atención avanzada antes y durante el traslado del paciente.

La consolidación de este recurso aéreo ha reducido de manera drástica el tiempo de evacuación médica en la isla, gracias a la coordinación técnica entre las bases terrestres y la unidad de vuelo.

El director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha afirmado que alcanzar la cifra de 200 rescates demuestra "cómo ha sido de vital el helicóptero de los Bomberos de Mallorca".

"Detrás de cada uno de estos vuelos hay personas que han sido trasladadas a lugares seguros y un equipo extraordinario. Sólo puedo dar las gracias a nuestros bomberos por su profesionalidad y por estar siempre cuando la gente más lo necesita", ha recalcado.

El Consell de Mallorca reitera su compromiso con este servicio esencial y reafirma su inversión en la modernización de los equipos de emergencia para garantizar la seguridad tanto de residentes, como de los millares de visitantes que recorren los parajes naturales de la isla cada año.