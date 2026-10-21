Herido grave el trabajador de una obra al caer a un agujero y clavarse una barra metálica en el abdomen

PALMA, 21 (EUROPA PRESS)
Un trabajador de una obra de Banyalbufar ha resultado herido de gravedad al caerse a un agujero y clavarse una barra metálica en el abdomen.
El suceso, según han informado el SAMU 061 y fuentes de la Guardia Civil, ha tenido lugar sobre las 11.50 horas de este miércoles.
El hombre, en circunstancias que por el momento se desconocen, se ha precipitado desde una altura de dos metros y se ha caído a un agujero que había en la obra.
La víctima, de 26 años, se ha clavado una barra metálica en el abdomen y también ha sufrido una herida penetrante en el hombro.
Los sanitarios del servicio de emergencias y los bomberos le han atendido y le han trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde ha ingresado en estado grave.