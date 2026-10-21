Herido un motorista tras precipitarse desde tres metros de altura en la carretera de sa Calobra

El helicóptero sa Milana durante una de sus intervenciones.
El helicóptero sa Milana durante una de sus intervenciones. - CONSELL DE MALLORCA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 21 octubre 2026 21:20
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PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido la tarde de este miércoles tras precipitarse desde tres metros de altura cuando circulaba por la carretera de sa Calobra.

El accidente, según ha informado Bomberos de Mallorca, ha tenido lugar alrededor de las 18.30 horas en una vía caracterizada por sus numerosas curvas.

El hombre, en circunstancias que por el momento se desconocen, se ha salido de la vía y ha caído desde una altura aproximada de tres metros.

Los bomberos le han rescatado y le han trasladado en helicóptero hasta una zona en la que le esperaba una ambulancia, en la que ha sido atendido. Al parecer se ha roto una pierna.

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