EUROPA PRESS 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada ibicenca y candidata del PSOE al Congreso, Milena Herrera, ha alertado de las elevadas cifras de violencia de género que registran Baleares, según la estadística judicial correspondiente a 2025 elaborada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así, se ha comprometido a profundizar en las causas de esta incidencia y reforzar las políticas de prevención, atención y protección de las víctimas.

En un comunicado, el PSOE ha explicado que las Islas registraron durante 2025 una tasa de 641,1 denuncias por cada 100.000 habitantes, frente a las 416,1 de media estatal, una diferencia que sitúa al archipiélago a la cabeza de las comunidades autónomas.

"Los datos nos obligan a actuar y a no mirar hacia otro lado. Baleares vuelve a situarse a la cabeza de las estadísticas de violencia de género y esto exige más recursos, más prevención y una respuesta institucional coordinada", ha afirmado.

La estadística también sitúa a Baleares como la comunidad con una tasa más elevada de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres. La media estatal es de 74, mientras que en las islas alcanza las 115,8.

Esta situación se repite en los últimos años, con el archipiélago ocupando de manera recurrente las primeras posiciones de este indicador, ha destacado la candidata.

"No podemos normalizar que Baleares aparezcan año tras año entre los territorios con una incidencia más elevada de violencia contra las mujeres. Tenemos que analizar qué hay detrás de estas cifras y garantizar que todas las mujeres tengan acceso a los recursos necesarios para salir de la violencia y reconstruir sus vidas", ha defendido Herrera.

La socialista ha advertido de la importancia de combatir el negacionismo de la violencia machista y los discursos que cuestionan las políticas de igualdad.

En este sentido, ha señalado que el negacionismo de la violencia machista es un paso atrás que pone en riesgo los derechos y la protección de las mujeres.

"Frente a los discursos de la derecha que banalizan o cuestionan esta realidad, el PSOE defiende más prevención, más protección y más recursos para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que el programa electoral del PSOE plantea aprobar una nueva Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas, reforzar la formación obligatoria y continuada de los profesionales jurídicos, judiciales y de las fuerzas de seguridad, impulsar una ley contra la violencia vicaria, ampliar la atención psicológica especializada a las víctimas y garantizar la coeducación y la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas.

"Las cifras que tenemos en Baleares demuestran que no podemos bajar la guardia ni permitir que el negacionismo debilite las herramientas que tenemos para proteger a las mujeres. La violencia machista existe, tiene consecuencias y necesita una respuesta política, institucional y social contundente", ha reivindicado Herrera.

La candidata del PSOE ha subrayado que estos datos requieren una respuesta política sostenida, con recursos suficientes para los servicios de atención a las víctimas, los mecanismos de protección y las políticas de sensibilización y prevención.