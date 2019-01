Hila recuerda que los técnicos no avalan el cambio de trazado eléctrico de Son Puig aunque "hay voluntad política"

Publicado 27/12/2018 13:20:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, José Hila, ha recordado que los técnicos no han avalado el cambio de trazado de las torres eléctricas a su paso por Son Puig y, asimismo, ante las críticas de los vecinos en el pleno de Cort de este jueves ha admitido que, a pesar de ello, "hay voluntad política" por parte del equipo de gobierno.

En declaraciones a los medios, Hila ha asegurado que se han mantenido informados a los representantes de vecinos "en todo momento de lo que iba pasando" y ha insistido en que, en este caso, desde Cort no hay tenido "lo necesario" --refiriéndose al informe técnico-- para poder llevar a cabo el acuerdo municipal.

En dicho acuerdo, se aprobó que se modificaría una parte del trazado y se soterraría una parte de la red eléctrica y se alejaría otra, según han informado fuentes de Cort.

En este sentido, Hila ha confesado que "no siempre se consigue el informe técnico" y ha detallado que dichos técnicos han asegurado que "no hay base legal" y, por tanto, ha declarado que, a su juicio, "si no lo tienes, no puedes gastarte el dinero en hacerlo".

El regidor también ha insistido en que había compromiso político pero "eso no basta" y, asimismo, ha explicado que "si no quieren firmar, no se puede hacer más, no se les puede obligar porque tienen un criterio técnico".

Además, ha admitido que sus servicios jurídicos también les han alertado que no se podía hacer sin dicho informe y que si se hacía seria prevaricación.

Por todo ello, Hila ha informado de que ha hablado con el presidente de la Red Eléctrica para intentar encontrar otro trazado "que no tenga coste para el Ayuntamiento".

FALCA VERDE

Preguntado por el proyecto de Falca Verde, Hila ha declarado que "continua adelante" y que desde Cort han promovido un proyecto sobre el que "se están haciendo obras" que, a su parecer, "hace muchos años que se habían abandonado".

Asimismo, ha explicado que la idea es continuar con el proyecto de velódromo de cara al 2020.