Un hombre fallece y dos jóvenes resultan heridas en un accidente de tráfico en Santa Eulària (Ibiza)

Archivo - Ambulancia del SAMU 061 en Baleares - CAIB - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años ha fallecido y dos mujeres, de 19 y 23 años, han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado a última hora de este jueves en el municipio ibicenco de Santa Eulària des Riu.

Según ha informado el SAMU 061 a Europa Press, el siniestro vial tuvo lugar en torno a las 23.17 horas de la noche en el kilómetro 8,5 de la carretera EI-300. El centro de coordinación de urgencias activó de inmediato un dispositivo de emergencia conformado por una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB).

A su llegada al lugar del accidente, los facultativos médicos tan solo pudieron certificar el fallecimiento del varón de 41 años a causa de las graves lesiones sufridas. Por su parte, las dos jóvenes fueron atendidas in situ y posteriormente trasladadas al Hospital Can Misses de Ibiza en estado "menos grave".