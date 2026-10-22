Los hospitales públicos de Baleares realizan 1.939 abortos hasta julio

Archivo - Hospital de Manacor. - CAIB - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales públicos de Baleares han llevado a cabo un total de 1.939 abortos, médicos y quirúrgicos, entre los meses de enero y julio de este año.

Son datos trasladados por la Conselleria de Salud en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado no adscrito Agustín Buades, quien ha señalado que si se sigue así se superará a final de año la cifra del 2025 (3.347).

Por tipología, hasta julio los hospitales de las Islas han realizado 1.920 abortos médicos y 19 quirúrgicos.

Asimismo, el Hospital Universitario Son Espases ha realizado 677 interrupciones voluntarias del embarazo; el Hospital Universitario Son Llàtzer, 329; el Hospital de Manacor, 263; y, el de Inca, 109.

En Eivissa y Menorca, el Hospital Can Misses ha realizado 343 abortos y el Mateu Orfila, 218.

Según ha señalado Buades en un comunicado a los medios, la cifra registrada den los primeros siete meses del año supone cerca de diez abortos al día. A su entender, "hay una falta de protección y apoyo a la maternidad en Baleares al aumentar los abortos".

Para el diputado, el anuncio de la presidenta del Govern, Marga Proehsn, de crear un centro para mujeres gestantes o madres con hijos mejores que, por motivos socioeconómicos o por falta de red familiar y social necesiten un alojamiento temporal, "llega tarde tras casi cuatro años de legislatura".

Aun así, ha agradecido la medida y ha asegurado que estará "muy atento" a la puesta en marcha de este centro, así como del plan integral de ayuda a la familia y a la maternidad que "está a punto de darse a conocer según informaciones de la Conselleria".