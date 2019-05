IB3 emite este miércoles un debate electoral con ocho candidatos al Parlament balear

Publicado 14/05/2019 16:49:29 CET

La radio televisión pública balear prepara además un cara a cara entre Armengol y Company el próximo martes 21 de mayo

PALMA DE MALLORCA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

IB3 emitirá este miércoles en televisión y radio un debate electoral en el que participarán los cabezas de lista al Parlament de los partidos PP, PSIB-PSOE, Podemos, MÉS per Mallorca, El PI, Ciudadanos, MÉS per Menorca y Gent per Formentera.

Según ha informado la radio-televisión pública en un comunicado, el programa informativo se llevará a cabo a las 21.45 horas en los estudios centrales de IB3, en Calvià, tendrá una duración de 120 minutos y se emitirá en directo.

Las periodistas Neus Albis y Elena Gregorio conducirán la cita, que cuenta con la participación de los partidos que obtuvieron representación en las últimas elecciones autonómicas.

En concreto, en nombre del PP asistirá Gabriel Company, Francina Armengol lo hará del PSIB-PSOE, Juan Pedro Yllanes por Podemos, Miquel Ensenyat por MÉS per Mallorca, Jaume Font para El PI, Marc Pérez-Ribas para Ciudadanos, Josep Castells por MÉS per Menorca y Silvia Tur por Gent per Formentera.

El programa tendrá cuatro bloques temáticos en los que las diferentes formaciones podrán contraponer sus propuestas electorales.

Cada candidato dispondrá el principio de un turno de intervención para fijar posiciones (del orden del que se ha sorteado) y después tendrán derecho libre de palabra.

CARA A CARA

Además, el martes 21 de mayo a las 21.40 horas se realizará un cara a cara entre Francina Armengol y Gabriel Company, cabezas de lista del PSIB-PSOE y PP respectivamente.

Este cara a cara tiene como objetivo, según IB3, que se confronten las propuestas electorales de las dos formaciones que sumaron casi la mitad de los votos en las últimas elecciones. También se podrá seguir en directo y a la carta.

EXTENSA COBERTURA ELECTORAL

Además de la realización del debate autonómico y del cara a cara, IB3 también llevará a cabo 27 debates más y 40 entrevistas de cara a las elecciones del 26 de mayo, día en el que se prepara un programa especial a partir de las 19.00 horas.

Como novedad, cabe destacar que por primera vez, IB3 Radio incluirá los informativos Mediodía (que tienen una desconexión insular para Mallorca, Menorca y las Pitiusas) un bloque de información electoral de carácter municipal e insular, propia de

cada isla.