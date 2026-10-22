El Ibavi inicia las obras en el antiguo cine Fantasio de Sóller para construir 11 viviendas públicas de alquiler

Obras de rehabilitación del cine Fantasio de Sóller. - CAIB

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha iniciado las obras en el antiguo cine Fantasio de Sóller para rehabilitar en inmueble y transformarlo en una promoción de 11 viviendas de protección pública de alquiler y un espacio municipal dedicado a la historia del cine.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha señalado este jueves en un comunicado que esta primera fase incluye las actuaciones de estabilización, apuntalamiento y demolición parcial necesarias para preparar el edificio para su posterior rehabilitación, con la preservación de elementos que se tienen que conservar.

En concreto, la promoción contará con 11 viviendas de un dormitorio, una de ellas adaptada para personas con discapacidad, situadas en las tres plantas superiores. Se destinarán preferentemente a jóvenes menores de 35 años, con 18 años de residencia en Sóller.

Esta promoción se desarrolla en el inmueble situado en el número 3 de la calle Sant Jaume, cedido por el Ayuntamiento de Sóller al Ibavi. El proyecto cuenta con un presupuesto de 2,8 millones de euros.

Asimismo, la planta baja acogerá un espacio expositivo gestionado por el Consistorio, que conservará parte de la memoria del antiguo cine.

El proyecto prevé restaurar la fachada principal y los rótulos con el nombre del Fantasio, así como conservar la taquilla, la sala de proyecciones y las dos escaleras de acceso a los pisos superiores. También se recuperarán 40 asientos de madera de la sala y otros elementos originales, como carpinterías, baldosas y la barra del bar.

La distribución incorpora patios de iluminación y ventilación. Además, todas las viviendas tendrán ventilación cruzada. El patio interior conservará el recorrido central de la antigua sala e incluirá una grada con los asientos restaurados, que resolverá el desnivel entre las dos calles.

El inmueble se construyó en 1935 a raíz de un proyecto de Guillem Forteza y se remodeló y amplió en 1953. Cerró sus puertas en 1981 y es propiedad del Ayuntamiento de Sóller desde 2003. La intervención permitirá rehabilitar el cine, deteriorado actualmente, y adaptarlo al nuevo uso residencial y municipal.