El IBDona destina más de 500.000 euros a la gestión de un centro para víctimas de violencia sexual en Mallorca

Autoridades políticas y representantes de las fuerzas de seguridad, en el Centro de Crisis Libertas. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado al IBDona a destinar una subvención directa de 575.471 euros al Consell de Mallorca para poder financiar la gestión del Centro de Crisis Libertas, dedicado a la atención de víctimas de violencia sexual, durante 2026.

Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

La subvención, ha explicado, tiene por objeto garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento del centro, prestando una atención integral, multidisciplinar, especializada y permanente a las víctimas de violencia sexual, a sus familias y a las personas de su entorno.

El servicio está adjudicado a la Fundación Instituto Reinserción Social (IRES) y garantiza una atención las 24 horas del día, todos los días del año.

Esta subvención, que se abonará íntegramente y sin exigencia previa de garantía, se enmarca en el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, en concreto, en la implantación y consolidación de los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual.