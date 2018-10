IBFamilia constata que en Baleares hubo 276 abortos de chicas menores de 19 años en 2017

Publicado 30/09/2018 11:44:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Familia (IBFamilia) ha constatado este domingo, a través de los datos publicados por IBSalut, que en Baleares hubo un total de 276 abortos de chicas menores de 19 años en 2017, de las cuales 30 ya habían tenido otro aborto.

Así lo ha informado el Instituto en un comunicado, que a su vez ha recordado que denunció ante la derogación de la ley de maternidad señalando que se estaban instaurando "estructuras discriminatorias" hacia la mujer.

"Las mujeres sufren discriminación real, tanto en el ámbito laboral como el social, no por su condición de féminas sino por su condición de madres", ha señalado el presidente de IBFamilia, Agustin Buades.

Desde el IBFamilia exigen al Govern el desarrollo de la reciente ley de familia, aprobada en julio, y que se desarrolle un Plan de apoyo a las mujeres gestantes en vulneración social.

Además, consideran que el legislador balear debería "no sólo no derogar la norma de protección de la maternidad, sino seguir desarrollando normativa jurídica para convertir en realidad la protección de la maternidad y apoyar a todas aquellas mujeres que no pueden ver cumplidos sus deseos de maternidad por no tener apoyo social y económico suficiente".

Además, Buades ha recordado que las políticas del Govern en 2016 produjeron "de facto desahucio jurídico de la condición de madre" y "una peligrosa concepción social y política que trata de violentar el deseo natural de miles de mujeres a ser madres".

Buades, además, ha indicado que, con la decisión derogatoria del Govern, la ciudadanía "no ha acabado de entender por qué desde las instituciones públicas no se está considerando la maternidad como un bien social y digno de protección".